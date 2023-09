¿Qué es lo que pide Johanna Solano al Niño en Navidad? Su respuesta lo sorprenderá

Aunque estamos apenas en setiembre, en la mente de muchas personas, la Navidad ya está aquí y para la Miss Costa Rica 2011 Johanna Solano, no es la excepción.

El jueves anterior, la guapa disfrutó de la inauguración de la temporada navideña en Tiendas Universal, junto a su mamá, doña Ileana López y contó que para ella, la Navidad es una época de unión familiar.

“Lo describiría en dos palabras, unión familiar. Sabemos que en los últimos años se ha dedicado a invertir en compras y es bonito ver la casa llena de regalos, pero para mí lo más importante es la familia.

“Es bonito que haya regalos debajo del árbol, pero más allá de eso, lo que me gusta es pasarla bien juntos, mi familia lo ha tenido claro y así tratamos de hacerlo”, comentó.

Johanna quedó fascinada con la tendencia de Barbie. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

En familia

A Johanna le encanta ver decorada la casa de su mamita y contó que ella no adorna la suya, porque no cuenta con tiempo para hacerlo y porque casi no pasa en su hogar.

“Nos enfocamos más en la casa familiar y nos ponemos de acuerdo para decorarle la casa a mi mamá. Buscamos una fecha en la que todos estemos disponibles, hacemos el arbolito juntos y esperamos que a finales de octubre tengamos todo armado”, afirmó.

La guapa dijo que cada 24 de diciembre hacen una cena en su familia.

“A nosotros nos gusta lo clásico y hacemos una cena formal. Mi mamá se encarga de preparar lo principal y nosotros le ayudamos. A eso de las 10 p.m. cenamos y esperamos que llegue la medianoche para abrir los regalos”, afirmó.

-¿Qué le pide Johanna al Niñito en esta Navidad?

“Dios me ha bendecido este año, no quiero nada en especial. Me encantaría estar rodeada de mi familia en estas fechas y quiero disfrutar de estas fiestas con mi familia”, manifestó.

“Mi mamá dijo que quería decorar de rojo, pero la vi muy detenida observando los accesorios de Mickey Mouse y a lo mejor se quiera inclinar por algo de Disney. Aún no sabemos cómo decoraremos”. — Johanna Solano, ExMiss Costa Rica.

Johanna y su mamá, doña Ileana fueron a ver cómo podrían decorar su casa para esta época del año. Instagram.

Encantada

A la Miss Costa Rica 2011 le encantó la tendencia de Barbie, que mostró Tiendas Universal el jueves por la mañana.

“Me llamó la atención, porque no me esperaba un árbol de Barbie, está chivísima, no lo hubiera considerado dentro de mis opciones, pero me gusta el color rosado.

“En mi familia somos más clásicos, con el rojo y verde y a veces le añadimos el dorado o el plateado y me gustó ver cómo se consideró una temática como Barbie para incorporarla en una de sus opciones para decorar en Navidad y que Barbie es una marca que le encanta a los niños y me imagino que muchas niñas estarán enamoradas de este árbol”; expresó.

Solano era amante de las Barbies y jugó con ellas en su niñez, pero hay un juguete al que le guarda mucho cariño.

“Me acuerdo de una bebé y entre más real se viera para mí era mejor. Recuerdo que se le podía dar de comer como un purecito, había que limpiarla, ella lloraba y me acuerdo que la disfruté muchísimo.

“Recuerdo que tal vez en la familia quizá no habían los medios, pero siempre me regalaban Barbies y una vez me dieron como un scooter, pero lo despedacé, no duró nada porque era muy inquieta y en ese tiempo uno no valora lo que cuestan las cosas”, dijo entre risas.