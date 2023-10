Los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de una batalla campal y colaborar con la Teletón

Este domingo habrá una actividad en la que los amantes de los videojuegos podrán colaborar con la Teletón 2023.

El INFINITY Gaming Center, ubicado en el centro comercial Oxígeno, será el epicentro de un evento en donde se reunirán los equipos de League of Legends (LoL), Another Troll Team vs OG Esports, y el segundo entre influencers y creadores de contenido de videojuegos del país.

El evento se realizará a partir de la 1 p.m. y hasta las 7 p.m., es gratuito y abierto al público. En el lugar habrá alcancías para que los asistentes hagan su donativo.

Para este año, la Teletón se enfoca en conseguir plata para mejorar la Unidad de Oftalmología del Hospital de Niños.

LEA MÁS: ¿A cuál aficionado de Saprissa se llevaría a comer el tiktoker herediano Fran Ramírez?

También puede donar por los distintos medios:

A través de mensajería de texto: 2030 para donar ¢5000 y 2034 para donar ¢10.000.

Desde la plataforma de donación por Sinpe Móvil al 8755-2030.

Llamando al número fijo:

900-400-1000 para donar ₡1.000

900-400-2000 para donar ₡2.000

900-400-3000 para donar ₡3.000

900-400-5000 para donar ₡5.000

900-400-9000 para donar ₡9.000