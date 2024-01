¿Fan de Radiohead? Sala Garbo proyectará documental y concierto de la banda

Este próximo viernes 19 de junio, los fiebres de la melancolía y nostalgia de la agrupación Radiohead deberán apuntar en su calendario un evento especial. Se trata de Noche de Radiohead, una velada de cine y música organizada por Amplify Radio y la Sala Garbo.

La reunión para todos estos melómanos iniciará a las 7:30 p. m. con la proyección del documental Meeting People is Easy (1998). Esta película es un ‘detrás de escena’ de la creación del icónico álbum Ok Computer, uno de los discos más influyentes del art-rock y considerado por muchos como el mejor trabajo de los británicos, el cual reflexionó sobre temas como la alienación, la deshumanización en la era tecnológica, la globalización y la angustia existencial.

Thom Yorke ha sido el líder de la banda Radiohead durante más de treinta años. Es la segunda banda activa que ha conservado a sus miembros originales por más tiempo y hasta la fecha (la primera es U2). Foto: YouTube

A las 9:15 p. m., la noche se llenará completamente de música, pues continuará con la proyección de la sesión In Rainbows From the Basement, un inolvidable concierto del álbum In Rainbows (2007).

“En este nuevo año, nos emociona bastante volver con este proyecto que nos ha dado muchas alegrías en el 2023. Esta alianza que empezamos Amplify Radio junto con Sala Garbo y Garbo Serie B, en junio del año pasado, fue enfocado en ver películas que nos recordara lo importante que es la música en el cine”, expresó Daniel Matarrita, productor de Amplify y organizador del evento.

Además, la organización anunció que la noche también incluirá rifas, en las que los asistentes tendrán la oportunidad de ganar productos y vinilos de Radiohead. Además, el colectivo Indie Rock Costa Rica estará presente con una venta de mercadería relacionada con la música.

Así se veían Jonny y Colin Greenwood, Thom Yorke, Ed O'Brien y Phil Selway durante la era del disco 'Ok Computer'. Foto: Facebook

“Es una gran experiencia también poder ver una película y aprovechar el maravilloso espacio del Pub Shakespeare, al lado del cine, para tener DJ’s poniendo música similar a la película. La gente disfruta mucho. Nos alegra volver este año con un documental y un concierto de una banda que sabemos que mucha gente aprecia, como lo es Radiohead”, agregó Matarrita.

El costo de entrada para disfrutar de esta experiencia es de ¢4.00, toda la noche. Las entradas están disponibles en salagarbo.com, aunque también existe la opción de adquirirlas físicamente el día del evento. Se recomienda, eso sí, llegar con unos veinte minutos de anticipación a la función.

Sala Garbo se ubica en San José, en la avenida 2, calle 28.