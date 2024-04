Disfrute de un espectáculo que combinará teatro, danza y música en vivo

Si usted es amante de los buenos espectáculos, le traemos una opción que no se puede perder, se trata de una obra que combina distintas expresiones del talento como lo es la música, la danza y el teatro, en un mismo evento.

Lights Will Guide You es el nombre del show y tendrá lugar el sábado 27 y domingo 28 de abril en el Teatro Eugene O’Neill, Los Negritos, San José, Dent. El sábado la presentación tendrá dos horarios: 11:00 a.m., y 7:00 p.m., y el domingo: 11:00 a.m., y 5:00 p.m.

El Teatro Eugene O’Neill será el escenario de este gran espectáculo. (Jeffrey Zamora)

La representación teatral es de una joven que desencadena una serie de eventos mágicos e inesperados que la llevarán a emprender un viaje hacia lo más oscuro del océano, además será inspirado en Coldplay, sonando algunas de sus mejores piezas. Es un evento para todo público.

Las localidades habilitadas son Paradise, Magic, Viva La Vida y Coloratura y los precios van desde los 15 mil hasta los 19 mil colones y puede adquirir sus entradas por medio de este enlace: https://teo.cr/

Para más información puede comunicarse a estos números de teléfono: 2207-7561 / 8455-6666.