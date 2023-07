Connecturday 2023: Troy Baker, la voz de Joel en el juego ‘The Last of Us’, vendrá a Costa Rica

El actor Troy Baker, quien da la voz al personaje de Joel en el juego The Last of Us y al Joker en varios videojuegos de Batman, será uno de los invitados principales al Connecturday 2023, encuentro para los fanáticos de los videojuegos y de la cultura pop que se realizará el 9 y 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌