El Teatro Nacional está de fiesta y la Orquesta Filarmónica lo celebrará de una forma especial

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica regresa al Teatro Nacional, esta vez para unirse a las actividades por el aniversario 126 años de esta joya de la cultura costarricense.

El jueves 19 de octubre, el teatro festeja un año más de su fundación y, por eso, la Orquesta Filarmónica se hará presente con un un concierto en el que interpretarán sus mejores éxitos.

En esta oportunidad, se presentará con cantantes como Charlene Stewart, Kurt Dyer, Eduardo Quesada, Eduardo Aguirre, Carlos Daniel Castillo y Gustavo Salazar.

Interpretarán temas como Rock with you, Bad, Last Dance, I Will survive, La vida es un carnaval, On the radio, Let it be, Another brick in the wall, Stairway to heaven, Hey Jude, A hard day’s night, Voy a pasármelo bien, Cuando seas grande, De música ligera, Medley boleros Luis Miguel, El día que me quieras, entre otros.

El precio de las entradas es de ₡25.000 en luneta y butaca, ₡22.000 en palcos y platea y ₡19.000 en galería. Los estudiantes y adultos mayores tienen un 15% de descuento. Las entradas se adquieren en el sitio web y en la boletería del teatro.