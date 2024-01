El Hip hop llenará de ritmo a Limón con talleres gratuitos

El rap y el hip hop han recorrido un largo camino desde sus inicios “underground” hasta ser uno de los estilos musicales más populares en el mundo y usted podrá aprender sobre esta cultura a través de un taller impartido por artistas estadounidenses.

Next Level es un programa de intercambio musical y cultural el cual se ha implementado en más de 50 países y ahora llega a la provincia de Limón para que por medio de talleres intensivos los asistentes aprendan sobre rap, baile, beatboxing y beatmaking.

Además de impartir destrezas específicas en las diversas disciplinas hip hop, los talleres promueven la transformación de conflictos a través del arte, así como el desarrollo de los participantes como artistas y emprendedores.

Los talleres no tienen costo alguno, pero quienes deseen participar de estos talleres deberán inscribirse en el siguiente enlace: Next Level Academy, ya que el cupo es limitado.

La fecha límite de inscripción es el próximo 19 de enero a las 5 p.m.

A partir del 22 de enero hasta el 3 de febrero se llevarán a cabo los cursos en la sede de la Universidad de Costa Rica en el caribe, en un horario de 9 a. m. a 1 p. m.

Estos talleres son una gran oportunidad de mover el cuerpo al ritmo de esta danza urbana, mientras aprende de su cultura.

Para más información puede comunicarse al 6448 7597.

Next Level es un programa implementado en Costa Rica por la Embajada de Estados Unidos en colaboración con la Fundación We Could Be Music.