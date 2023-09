El chef Óscar Castro sorprende al revelar cuáles son sus series favoritas

Si hay algo que hace feliz al chef Óscar Castro es disfrutar de una maratón de series. Castro puede ver 6 o 7 episodios de una serie durante una mañana o en noche y contó cómo le gusta verlas.

“Por lo general las veo solo y si es en el día me gusta tomarme un café y a veces en la noche tomo vino, pero no mucho para entenderla (dijo entre risas), y regularmente no ceno, trato de no comer mientras veo la serie, porque si no ni disfruto la cena.

“Prefiero comer y luego sentarme a ver la serie o película, para hacerlo sin distracciones”, comentó.

El reconocido cocinero recurre a Netflix cuando quiere tirarse una serie de comedia o de intriga, pues Castro no se inclina por un género en especial.

Óscar conversó con Tiempo Libre y nos hizo una lista de sus series favoritas y por qué le llaman la atención:

- “Ozark: es una serie superdramática, con mucho suspenso y llena de intriga. Se puede ver en Netflix.

- “Peaky Blinders: es de acción y me parece muy bien realizada. Los personajes son excepcionales. También aparece en Netflix.

Al chef le gusta la serie "Gambito de Dama" y destaca el trabajo de la actriz Anya Taylor-Joy. Cortesía. (PHIL BRAY/NETFLIX/Phil Bray/Netflix)

- “The Big Bang Theory: es supergraciosa y con algunas situaciones similares a las que viví con mis amigos del barrio, el humor negro, la complicidad y el bullying entre ellos, jamás me aburro. Está disponible en HBO Max.

- “Gambito de Dama: una serie fascinante, con una actriz espectacular y lo que más me gusta, es que está basada en una historia real. Se aprecia por Netflix.

- “The Sandman: esta es una serie completa, me parece que los personajes son extraordinarios, la historia está llena de suspenso, en dos capítulos me había atrapado. La veo por Netflix”.