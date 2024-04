Trueno hará vibrar el Palacio de los Deportes con su primer concierto en el país

Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno, es un rapero argentino que ha visitado nuestro país para participar en batallas de freestyle, sin embargo, no se había dado la oportunidad de un concierto, lo cual ahora es toda una realidad y esto emociona a sus seguidores.

El cantante se presentará el próximo 13 de junio en el Palacio de Los Deportes, Heredia a las 8:00 p.m. El evento promete ser todo un espectáculo donde el rapero, que cuenta con gran trayectoria, podrá demostrar su gran talento.

Trueno empezó en las batallas de freestyle desde los cinco años, donde rapeaba y también acompañaba a su papá a las competencias, por lo que su talento fue identificado desde que era muy niño.

El artista fue campeón de la Red Bull Batalla de su país en el 2019. En el año 2020 participó en la FMS Internacional en Chile, donde venció al local “El Menor” y ese mismo año publicó su primer disco de estudio bajo el título: “Atrevido”, con colaboraciones de Nicki Nicole y Bizarrap.

El rapero argentino ha participado en batallas Freestyle en Costa Rica y cuenta con gran trayectoria. (Facebook)

En el 2022 llegó su segundo álbum “Bien o mal”, en el que lo acompañan artistas como Duki, JBalvin, Nathy Peluso y Víctor Heredia. Su reciente presentación en el Festival de Viña del Mar 2024, en Chile, fue ampliamente comentada y celebrada dejando una marca imborrable en el certamen viñamarino, con una ola de reacciones positivas en las que destacaron su carisma y su talento indiscutible.

Entre sus temas se pueden mencionar: Tranky Funky, Feel Me, Dance Crip, Los Aparatos, Solo por vos, Manifiesto, Buenos Aires en Llamas, entre otros.

Si usted no quiere perderse este evento, le traemos buenas noticias y es que, la preventa de entradas inicia este próximo sábado 13 de abril a partir de las 10:00 a.m., para las personas con tarjeta Davivienda y tienen tiempo hasta el lunes 15 de abril a las 9:59 a.m., por medio de este enlace: www.ticketsite.net

Las entradas para todas las demás entidades bancarias estarán disponibles el lunes 15 de abril a las 10:00 a.m., por medio de www.ticketsite.net

Las zonas que se habilitaron para este show son Superfan, General, Gradería Centro y Gradería Lateral y los precios, sin cargo por servicio, van desde los 28.320 colones hasta los 64.480 colones.

Tome en cuenta que las zonas ubicadas en el segundo piso (Graderías Lateral y Centro) son para mayores de 15 años, los cuales deben ir acompañados de un adulto y las zonas del primer piso (General y Superfan) son exclusivas para mayores de 18 años.

