¡Se viene el Finca Fest! El Guato, Garbanzos, Mentados y más se juntan en la fiesta del rock tico

Durante muchos años el ska, el rock y el reggae tuvieron una gran fiesta nacional gracias al Finca Fest, evento de música hecha en Costa Rica que en los años 90 se realizaba en Cartago. Mucho tiempo después, los mismos grupos se volvieron a juntar para darle un nuevo aire al encuentro.

Este sábado 2 de setiembre vuelve a escena esta nueva versión del Finca Fest, con la participación de los ‘cuatro finqueros’: Mentados, Los Garbanzos, El Guato y República Fortuna. La cita está pactada para realizarse en el club Pepper, en Zapote.

El Guato, con Geova Durán al frente, es una de las bandas icónicas de los Finca Fest. (Rafael Pacheco Granados)

Además, para esta quinta edición del nuevo Finca Fest, figuran como invitadas especiales otras bandas y artistas de renombre en la escena criolla: Mod-Ska, UFO & Amigos, Scooter 79, Santo Remedio, Sócial, Mechas, Seka (Esteban y Joako), Carolina y Charlie Shuffle, completan el cartel del evento.

Además, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de las mezclas de los DJ The Aces Sound System, The Sound Syndicate, Six y Marcus Selecta.

El Finca Fest contará con dos tarimas en las cuales habrá música continua. El primer escenario estará en Pepper, mientras que el segundo se ubicará en Peppers Chill Out.

El espectáculo inicia a partir de las 2 p. m. , por lo que habrá muchas horas de buen rock tico. Las entradas están a la venta en el sitio www.latiqueteracr.com y el precio es de ¢14.000.

El Finca Fest es un esfuerzo colectivo producido por Costa Rock, House of Artists, Jaika Producciones y Tour Manager.