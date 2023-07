Rubén Blades volverá a Costa Rica en concierto... ¡más de 20 años después!

El cantante panameño Rubén Blades, uno de los artistas de más renombre en Latinoamérica, cantará en Costa Rica.

El autor de temas como Pedro Navaja, Decisiones, Camaleón y Quiero saber se presentará en suelo tico en el Estadio Nacional, en La Sabana. La cita con el músico, que forma parte del espectáculo Salswing Tour, está pactada para el 9 de setiembre.

LEA MÁS: (Entrevista) De cómo Rubén Blades quedó encantado con un clásico del tico Bernal Villegas

En el 2021 la academia latina de la música reconoció a Rubén Blades como Persona del Año. (VALERIE MACON/AFP)

El concierto está a cargo de la productora SD Concerts, la cual también trae entre manos el show de Red Hot Chili Peppers, programado para el 31 de octubre, de nuevo en el Estadio Nacional.

Las entradas para el show de Blades estarán a la venta a partir de este jueves 20 de julio, en el sitio www.eticket.cr.

La preventa estará dividida de la siguiente manera:

Jueves 20, a partir de las 10 a. m.: para clientes de American Express.

Sábado 22, a partir de las 10 a. m.: para clientes de BAC Credomatic.

Martes 25, a partir de las 10 a. m.: venta abierta para todo tipo de pago.

Los precios y localidades son: ¢28.500 (preferencial de pie), ¢39.000 (platea preferencial sur), ¢67.000 (sillas VIP), ¢77.000 (BAC Credomatic), ¢100.000 (Platino) y ¢110.000 (Super Fan).

Rubén Blades, a quien se le conoce como “el poeta de la salsa” por la calidad de sus letras, volverá al país después de muchos años de ausencia en el escenario costarricense: su última visita musical registrada fue en el año 2000.

Eso sí, el panameño siempre ha manifestado su cariño por la música nacional.

El panameño demostró su buena relación con los artistas ticos cuando ganó los Grammy (dos latinos y uno anglosajón) por los discos Tiempos (1999) y Mundo (2002), los cuales grabó con Éditus, Walter Flores y el Sexteto de Jazz Latino, entre otros artistas locales.

Además de su faceta artística, Blades ha tenido un rol político, pues incluso fue Ministro de Turismo de Panamá. Foto: Archivo

Además, Blades obtuvo el Latin Grammy 2010 junto a Wálter Flores con el disco Cantares del Subdesarrollo y realizó una gira por Europa con la orquesta costarricense Son de Tikizia.

También ha trabajado con un equipo técnico y de producción que incluye a los costarricenses Guillermo Gómez Abrahams, Óscar Marín Mora, Andrés Schmidt Carazo, Marco Vinicio Jiménez Ajún, Manuel Umaña Elizondo y el argentino naturalizado costarricense Daniel Aisemberg, quien es su tour manager.

Otro tico que ha colaborado mano a mano con Rubén es Felipe Fournier, ganador del Latin Grammy 2017 como productor del disco Las caras lindas, del mariachi femenino neoyorquino Flor de Toloache. Felipe trabajó al lado del panameño en el disco Eba Say Ajá (que se grabó con Cheo Feliciano) y también funge como director de la orquesta de Luba Mason, esposa de Blades.

En su carrera internacional hay pocas figuras con el calibre de Blades, quien, desde la década de 1970, ha grabado más de 20 álbumes y participado como invitado en más de 15 grabaciones.

Cabe destacar que ha recibido 14 premios Grammy y ha incursionado en el cine, participando como actor en filmes como Predator 2 (1990), The Deil’s Own (1997), Había una vez en México (2003), Color of Night (1994), entre otros.