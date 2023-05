Move Concerts anunciará en pocas horas una ‘segunda oportunidad’ para revivir un concierto histórico

La productora Move Concerts tiene en vilo a los fanáticos de la buena música y los conciertos. En una publicación en sus redes sociales anunció que este jueves 25 de mayo dará una noticia que hará felices a muchos... a miles.

“Descubre la magia de las segundas oportunidades” fue parte del mensaje que publicó la empresa que ha hecho en Costa Rica conciertos tan memorables como los de Roger Waters, Foo Fighters, Iron Maiden, Metallica, Bob Dylan, Ed Sheeran, Green Day y Carlos Santana.

En noviembre del 2018 se marcó un hito en la historia de los conciertos internacionales en Costa Rica. Roger Waters tocó en el Estadio Nacional. Foto: Archivo/Víctor Fernández.

Y a partir de ahí, comenzaron las especulaciones.

“Última vez de una gira de despedida”, fue uno de los comentarios con los que respondió un seguidor de la cuenta en Facebook de Move.

Otros apuntaron a que podría ser que Roger Waters regrese a nuestro país, una idea que no suena tan loca si vemos que el británico ex-Pink Floyd realiza una gira de despedida de los escenarios, la cual, en la segunda mitad de este 2023, lo llevará a presentarse en diferentes países de Sudamérica.

El mítico bajista recorre el mundo para decir adiós con This is not a Drill. Entre los países latinos que visitará están, por ahora, Argentina, Chile y Uruguay.

Habrá que esperar hasta este jueves para confirmar de quién será el próximo gran concierto de Move en Costa Rica.