Jessi Uribe en Costa Rica: ‘Yo canto como si me hubieran puesto los cachos mil veces’

Es poco común que, en poco menos de año y medio, un artista internacional se presente en Costa Rica tres veces en concierto. Sin embargo, el público que tiene Jessi Uribe en nuestro país es tan fuerte, que el artista colombiano volverá a cantar sus éxitos en suelo tico.

Esta tercera cita con Uribe será el domingo 24 de setiembre. El Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva, es el escenario que acogerá al cantante.

El cantante colombiano Jessi Uribe comenzó su carrera siendo muy joven, ahora volverá a Costa Rica para encantar a los ticos en un nuevo concierto. (Cortesía)

Previo al espectáculo, Uribe habló con La Nación sobre el cariño que siente por los ticos, sobre el show que ofrecerá a sus fans y también de la relación sentimental y profesional que lleva con su pareja Paola Jara.

Algo muy importante para el intérprete de Dulce Pecado y El Malo, es brindarle a sus seguidores un espectáculo de primer nivel y, como esta es su tercera parada en Costa Rica, promete un recital muy diferente a lo ofrecido anteriormente en San Carlos y en el Estadio Nacional, en La Sabana.

“El cariño se gana haciendo buena música y buenas canciones, pero también es muy importante el show, hay que entregar un buen espectáculo en el escenario. Me preocupo porque la gente se lleve una experiencia bonita e inolvidable, porque los conciertos son momentos bonitos que pasas con tu esposo, con tu esposa o un familiar. Ir a un concierto es algo chévere porque siempre va uno con la familia”, dijo el intérprete en conversación virtual, efectuada desde su casa en Colombia.

Para este nuevo encuentro, Uribe adelantó que presentará muchas nuevas canciones, entre ellas Tu maniquí, que grabó junto a Alejandro Fernández; o El Malo Remix. También aclaró que seguirá rindiéndole tributo a grandes obras de artistas que admira, porque aunque pueda que a muchas personas no les gusten los covers, él ve en ellos una oportunidad de engrandecer el concierto.

“Es algo bonito. Hay canciones que escucho en el avión o en el carro y digo: ‘¡Dios mío, qué canción! Voy a hacer una versión de esa’. Me pasó con Pídeme la luna, de Leo Dan, a mí me emociona mucho y la he llorado porque es una canción que me recuerda a mi abuelita. A la gente le gusta y la disfrutan en un show diferente”, expresó.

Precisamente, sobre el tema de las interpretaciones, que es una característica muy especial de Uribe, él comentó que lo que más disfruta de su carrera es eso: darles a las canciones aires diferentes, a su estilo. Explicó que, aunque nunca ha sufrido de desamor, hay momentos en que siente tanto los temas y la música, que canta como si tuviera el corazón roto.

“Cuando canto lo hago como si me hubieran puesto los cachos mil veces. Creo que esa es la magia, saber interpretar, meterme en la película y sentirlo. Hay canciones que hieren y la gente las disfruta, pero si hay alguien con algo atravesado en el corazón, se le sale”, agregó.

El grupo nacional La Kuarta es uno de los invitados especiales al concierto de Jessi Uribe en Costa Rica. Foto: Archivo.

En la conversación con Uribe, su relación con la también cantante Paola Jara no faltó. Ambos comparten la pasión por la música y llevan sus vidas de manera equilibrada, separando cada faceta. Sin embargo, en lo profesional, el artista comentó que son muy exigentes y que se apoyan en todo, e incluso trabajan juntos en diferentes espectáculos.

El concierto de Jessi Uribe en Costa Rica

Sobre el show que presentará en Parque Viva, Uribe dijo que trae un montaje nuevo para complacer y sorprender a sus fans.

“En Costa Rica no me imaginé que la gente fuera así. De principio a fin gritaron y saltaron con una energía increíble. Mantienen vivo a cualquier artista (...) Costa Rica es uno de esos países que me sorprendió, parecía que la gente tenía un motor adentro”, dijo.

Música, pirotecnia y espectaculares juegos de luces serán parte del espectáculo, que tendrá como invitados nacionales al grupo La Kuarta y Daniel Cordero.

La segunda visita de Jessi Uribe a Costa Rica se dio en octubre del 2022. El colombiano presentó un concierto en el Estadio Nacional. (Jose Cordero)

Las puertas de Parque Viva abren a partir de las 2 p. m. para el ingreso del público. Durante la tarde habrá diferentes actividades para el disfrute de la audiencia, entre ellas música urbana con el DJ K-Ntina, bailes folclóricos, presentaciones de bachata, salsa, bailes urbanos y un espacio a cargo de la orquesta Son Mayor.

En Parque Viva habrá también venta de comidas y bebidas, así como servicio de parqueo.

Aún quedan entradas a la venta en el sitio www.publitickets.com. Los precios y localidades son: ¢39.700 (zona 400, silla numerada), ¢35.000 (Golden Circle, de pie frente al escenario) y ¢26.300 (zona 500, silla numerada).