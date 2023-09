Hondureños viajaron a celebrar su aniversario con Fito Páez: ‘Después de la boda, es el día más feliz’

Dos familias de Honduras y Nicaragua viajaron desde sus respectivos países para cumplir un sueño en Costa Rica: ver, por primera vez en sus vidas, a Fito Páez en concierto. La cita con el argentino, que más que su artista favorito, es su ídolo, se dio la noche de este 21 de setiembre en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva.

Aniversario de bodas

Los esposos Nicole Betancur y Móises Cerrato organizaron todo para venir desde Honduras. La pareja aterrizó este miércoles 20 y desde entonces se preparó para el gran momento. La fecha, además de ser la culminación de un sueño de vida, representó también la conmemoración del primer aniversario de bodas de los esposos, que siempre han tenido a Fito en sus momentos especiales.

Para cumplir su gran sueño de ver a Fito Páez en concierto, los esposos Móises Cerrato y Nicole Betancur viajaron desde Honduras hasta Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

En su primera cita sonó el tema Dos en la ciudad y la pieza que bailaron recién casados fue 11 y 6. El argentino siempre ha estado presente en su historia de amor. Por ello, valía la pena planear un viaje a Costa Rica para verlo en vivo.

La ocasión ameritó que el esposo cambiara su seriedad habitual por constantes sonrisas. “Después de haberme casado, este es el día más feliz de mi vida”, aseguró el hondureño. Su esposa respaldó sus palabras porque, definitivamente, esta noche será memorable para ellos.

“Teníamos tiempo de querer conocerlo. Todas las personas que nos conocen nos decían que iba a estar en Costa Rica, que teníamos que aprovechar y así lo hicimos. Esta era nuestra oportunidad”, comentó Nicole.

Aprovechando su viaje a Costa Rica, los esposos también celebrarán su aniversario paseando, aunque claro, la cereza en su pastel será ver en concierto al cantante de sus sueños.

La familia Cerda Herrera hizo un viaje de unas 10 horas desde Nicaragua hasta Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. (Jorge Navarro para La Nación)

“Era imposible que Fito Páez llegara a Nicaragua”

Madrugar no es un arte que maneja cualquiera, sin embargo, cuando hay una buena motivación, despertar cuando aún no sale el sol no es problema. Así fue para la familia Cerda Herrera, quienes a las 4 a. m. de este 21 de setiembre emprendieron un viaje desde su casa, en el departamento de Carazo, Nicaragua, hasta la frontera con Costa Rica.

Un amigo los trasladó hasta allí y, posteriormente, tomaron un autobús que los dejó en San José. Un viaje más los trajo hasta Parque Viva para cumplir una meta familiar: ver juntos a Fito Páez.

“Ver a otros artistas de la talla de Fito Páez ya es imposible, Cerati ya no está y con Charlie García es complicado. A Nicaragua es imposible que lleguen artistas del tamaño de Fito Páez. Teníamos que venir”, dijo Miguel Ángel Cerda, el padre.

El contador llegó junto a su esposa, la doctora Christian Herrera, y los hijos de ambos: Luis Fernando y Christian.

Todos, menos el papá, se vistieron con una camisa que diseñó Luis Fernando, de 22 años, y quien trabaja como diseñador gráfico.

El joven tomó una imagen de un santo y la modificó con el rostro de Fito; para muchos este acto podría significar irrespetuoso, pero para la familia es lo que finalmente representa el cantante.

“Todos pedimos permiso en el trabajo y el colegio para venir. Había que aprovechar esta oportunidad. Estamos muy contentos. Todo ha valido la pena”, comentaron.

Fito Páez se presentó la noche del 21 de setiembre, en Parque Viva, en el marco de su gira El amor después del amor.