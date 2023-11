Danna Paola sobre concierto en Costa Rica: ‘Sé que voy a comer rico y que voy a tomar mucho café'

Visitar Costa Rica y cantar para los ticos mientras toma café y disfruta de los exóticos destinos naturales del país, es uno de los sueños de la cantante mexicana Danna Paola.

Su anhelo, finalmente, será una realidad. Este viernes 1.° de diciembre estará en territorio nacional presentando su XT4S1S Tour, en el anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva.

En entrevista con La Nación, Danna, quien saltó a la fama cuando todavía era una niña -protagonizó la novela María Belén en el año 2001-, dijo que está muy ilusionada de estar frente a frente con sus fans costarricenses, quienes han seguido su carrera por años.

Danna Paola promete un espectáculo de primer nivel en Costa Rica. (Captura Instagram)

“Me alegra mucho que mi show por fin llegue allá, porque además sé que voy a comer rico, que voy a tomar mucho café y que voy a poder conocer a todos mis fans. Nada me hace más feliz que conectar y vivir esta experiencia tan linda con esta gira. Hemos preparado un show increíble y que precioso llevarlo a Costa Rica”, afirma la joven cantante.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Mala fama estará en territorio costarricense. Ella vino en el 2002 para participar en la III edición de la Cadena Mayor, en el Teatro Melico Salazar. En ese entonces Danna Paola solo tenía siete años y no recuerda aquel momento con claridad, por lo que en esta ocasión no pierde la esperanza de “turistear un poco”, o bien, planear unas vacaciones en el país.

La estrella, quien dio vida a Lucrecia en las primeras temporadas de la exitosa serie de Netflix Élite, asegura que ha trabajado mucho para que los ticos puedan disfrutar de un show de primer nivel, pues quiere dejar una primera buena impresión.

“Siempre había querido llevar un show así, con un espectáculo lleno de mucho amor, visualmente precioso. Me ilusiona encontrarme cara a cara con mis fans, charlar, saber que hemos crecido juntos y con un show que de por sí es muy lindo visualmente y te hace pasar un muy buen rato”, comentó la joven artista.

“Yo creo que más allá de lo que me ha sucedido en mi carrera, lo que más amo de este show es cómo conecta con el público y cómo yo conecto con cada persona que está allí, porque para mí es un espacio sagrado, es algo muy único”, agregó.

Según adelantó la cantante, el concierto será un viaje por sus canciones más icónicas y por sus más recientes éxitos, incluidos Oye Pablo, Calla tú y Me, Myself. Además, cuenta que este es un show que se dividirá en tres actos.

Danna Paola presentará en Costa Rica su último concierto del 2023.

Danna Paola promete que esta será una historia contada por medio de la música, en la que el público también se va a divertir.

“Es una terapia. Para mí ha sido muy catártica esta gira, porque habla un poco del éxtasis que me hace sentir mi música, el escenario, el conectar con la vida y poder aterrizar un poco. Es un show que tiene mucha energía, mucho amor. Así que lleven buenos tenis, porque el punto es brincar y bailar muchísimo”, expresó la mexicana.

“El show también habla de que el dolor es parte de del crecimiento personal y, de verdad, todo el mundo que ha ido al espectáculo sale como si hubiera ido a terapia”, agregó.

Un buen momento

Danna Paola afirma que su concierto en Costa Rica llega en una etapa en la que están pasando “muchas cosas” positivas en su vida. Una de las más importantes es que, recientemente, terminó su nueva producción discográfica.

“Cerrar el año en Centroamérica me parece increíble, porque son shows que tenía mucha ilusión de hacer, entonces tenemos muchísimas ganas de ir y dar lo mejor”, detalla.

Danna visitará Costa Rica una semana después de lanzar su nuevo sencillo, uno de los más íntimos de su carrera artística. Se trata de Aún te quiero, un tema que considera “muy fuerte”.

“Es de las (canciones) más dolorosas que he tenido la oportunidad de interpretar en mi vida”, afirmó.

Eso sí, Danna Paola todavía no decide si la va a cantar en su concierto en Costa Rica.

“Aún te quiero es una canción de mucho amor propio, es sobre escuchar hablar de esa persona a quien decidiste ponerle un alto y poderle decir un poco sus verdades, las verdades sobre cuanto daño te hizo. La idea es no volver a repetir ese error dos veces, prefiriendo seguir el camino sola o solo”, detalló.

“También habla de cuando acumulas dolor y las tantas decepciones en tu vida. Habla que llega un momento en el que dejas de creer en el amor”.

En la misma línea de la canción, la cantante añade: “La música es la oportunidad más grande que he tenido como artista de poder expresar y ser lo más honesta que puedo”.

El concierto de Danna Paola comenzará a las 8 p. m.; mientras que la apertura de puertas será a las 4 p. m. Este será su último concierto del 2023.

El show es producido por Blackline Entertainment y todavía hay boletos disponibles para la venta en el sitio web www.specialticket.net. Las entradas también se pueden conseguir en las tiendas de Insomnio (San José, Heredia, Mall San Pedro y Mall Alajuela).

Los precios y localidades son: ¢55.000 (Zona XT4S1S), ¢45.000 (Zona Mala Fama) y ¢27.000 (Zona Valientes). A estos montos se les deben de sumar los cargos por servicio de la tiquetera.