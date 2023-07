AB Quintanilla: ‘Viví en Jacó y amo el gallo pinto de Costa Rica’

Desde que tomó el teléfono, AB Quintanilla dejó en claro que tiene un amor muy profundo por Costa Rica. El hermano de Selena es una persona muy amable, agradecida con la vida y con su público por el éxito que lo ha acompañado durante su carrera musical.

“Siento que han pasado muchos años desde que estuve en Costa Rica por última vez. Los chicos y yo estamos bien emocionados por volver”, dijo en una entrevista telefónica que le cedió a La Nación, en la que amplió sobre el concierto que él y sus Kumbia All Starz presentarán este sábado 22 de julio, en la Expo Liberia Internacional.

AB Quintanilla, quien actualmente tiene 59 años, comenzó con su grupo Kumbia Kings un par de años después de la muerte de su hermana Selena. Con ella tocó en Los Dinos, done era el bajista, compositor, arreglista y productor. (Cortesía)

AB es divertido y cálido. Contó que vivió en Jacó durante tres meses y que ahí, a orillas del mar, grabó su álbum Planeta Kumbia, además de que filmó los videos de los temas Mami anoche no dormí y Me enamoré.

Las primeras imágenes de Mami anoche no dormí presentan una playa tica, una hermosa cascada y un imponente volcán, que posiblemente sea el Arenal. Después, el grupo canta y baila en una discoteca y, al cierre del video, aparecen los artistas contando una historia romántica en una playa.

“Me enamoré de Costa Rica, llevé mi estudio portátil, alquilé un lugar bonito y me instalé. Recuerdo que me encantaba el gallo pinto y los mariscos. Iba a un restaurante donde me servían un caldito de mariscos muy rico”, recordó el músico.

La emoción de regresar a nuestro país a tocar, y de paso presentar a sus músicos y a su esposa argentina, tiene copado de felicidad a AB, quien afirmó que después del concierto se quedarán durante unos días vacacionando por suelo tico.

Hablando de temas musicales, el artista comentó que el show que traen al país es muy enérgico y que cuenta con el apoyo de un gran elenco artístico que pondrá a sus fans a bailar durante toda la presentación.

“Vamos a llevar todos los éxitos que he compuesto y también producido desde los inicios con Los Dinos, pasando por Kumbia Kings y Kumbia All Starz. Es un show de puros éxitos”, prometió el músico.

En medio de la exitosa ola del género regional mexicano, los Kumbia All Starz, de AB Quntanilla, mezclan los sonidos de la cumbia mexicana con géneros urbanos. (Cortesía)

Durante la entrevista, el mismo AB mencionó a su hermana Selena, quien falleció en 1995. Contó que, aunque ella nunca vino a Costa Rica, está seguro de que hubiera disfrutado mucho del país.

“Estoy bien agradecido con el público, con todos los que han apoyado no solo mi música, sino que a 28 después de la muerte de mi hermanita, su presencia sigue al 100% con sus canciones, ya que siguen sonando fuerte”, aseveró.

Ese cariño que los fans aún tienen por Selena quedó demostrado con la buena aceptación que tuvo la serie de Netflix sobre la historia de la cantante. “Para nosotros es el regalo más bonito del público. Eso indica que no se han olvidado de mi querida hermana. Como familia, tratamos de mantener su memoria viva. Al final del día, estamos para servir al público y como artistas tenemos que entender que formamos parte de las familias de todos los países latinos”, concluyó.

Ivy Queen, la reina del reguetón, es una de las cartas fuertes de la Expo Liberia Internacional. La Caballota regresará al país luego de varios años de no cantar acá. Foto: Archivo.

Liberia está de fiesta Copiado!

“Para mis ticas y ticos, los extraño mucho. Para mí es un honor que me invitaran a este prestigioso concierto. No se pierdan este espectáculo porque no sé cuándo vuelva otra vez, no es que no quiera, pero si pudiera volvería cada mes”, dijo AB para invitar a sus seguidores para que no se pierdan de la presentación de este sábado.

Pero además del concierto de AB Quintanilla y los Kumbia All Starz, en la Expo Liberia Internacional hay una gran variedad de conciertos y actividades en torno a la feria ganadera.

Esta es la agenda:

-Viernes 21 de julio: Crossover, una fiesta en la que se presentarán Toledo y los DJ Kevin Barboza y Carol I Selectress.

Hora: 9 p. m.

Tiquetes a la venta en www.eticket.cr

-Sábado 22 de julio: Baila esta cumbia, con el concierto de AB Quintanilla y los Kumbia All Starz, Pipe Bueno, Los Reyes de la Plancha y Los Ajenos.

Hora: 7 p. m.

Tiquetes a la venta en www.eticket.cr

-Domingo 23 de julio: Guanarun, carrera de atletismo con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Hora: 5 a. m.

Inscripciones en www.eticket.cr.

-Domingo 23 de julio: Back to the 90′s, con la participación de Ivy Queen, El Roockie, Comando Tiburón, Big Boy y Magic Juan (ex Proyecto Uno).

Hora: 12 m.

Tiquetes a la venta en www.eticket.cr.

-Sábado 29 de julio: Guanacaste canta; un concierto con Malpaís, Los de la Bajura, Max Goldenberg y Banda Tierra Liberiana.

Tiquetes a la venta en www.eticket.cr.