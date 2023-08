Ángel Rafael nos contó cuál es su comida favorita y qué no le puede faltar en ella

El maquillista Ángel Rafael se confesó un amante de la comida típica y en su dieta no puede faltar un buen gallo pinto.

El artista del maquillaje conversó con Tiempo Libre y comentó que desayuna ese platillo unas tres veces por semana.

“¿Qué debe tener un buen pinto? A mí me gusta con frijoles rojos, que tenga bastante cebolla y culantro, plátano maduro, me gusta con dos huevos fritos, lo prefiero con unas tostadas y jalea de guayaba.

“Ojalá con queso blanco Turrialba o frito también. Tampoco le puede faltar el café con aguadulce o el aguadulce”, comentó.

Entonces le preguntamos, ¿cuáles son sus lugares favoritos para comerse un gallo pinto?

“Mi lugar favorito es el Rancho de Ceci, que se ubica en Zarcero, un negocio familiar. Como personaje, doña Ceci es divina, tengo como 20 años de ir y me encanta todo lo que cocina, pero el pinto es delicioso.

“Además, me gustan mucho los desayunos que se hacen en dos restaurantes que se ubican en Sabana Oeste, cerca de canal 7. Uno de ellos es Marggie’s Place, en donde hacen un pinto riquísimo y doña Marggie es una señora divina, muy coqueta y que se arregla todos los días”, agregó.

Otro de sus lugares favoritos es Mauro’s y recordó que cuando trabajaba en Teletica y tenía que entrar a trabajar muy temprano, ahí ya sabían cómo le gusta el pinto.

“Son señoras luchadoras, empoderadas y me gusta apoyarlas. En Mauro’s una vez me hicieron un burrito con pinto, delicioso. También he comido pinto del mercado Central, por supuesto, pero sinceramente no recuerdo a dónde fue”, dijo el maquillista.

A Ángel Rafael le gusta el pinto un poco más mojadito y contó que es adicto al café con leche y por lo general se toma entre 4 y 5 tazas al día.