¿Semana Santa en casa? Películas nacionales podrán verse gratis en plataforma UCRQ.tv

La Semana Santa es para muchas personas tiempo de reflexión; para otras, momento de descanso. En cualquier caso, en estos días hay más facilidad para retomar pendientes y ver esa película que le falta. Le tenemos buenas noticias: este abril, la plataforma de streaming UCRQ.tv pone a su disposición, de manera gratuita, un amplio catálogo en el que se destacan reconocidas cintas nacionales.

La película 'Clara Sola', que se estrenó en el Festival de Cannes, puede verse gratis en el UCRQ.tv. Foto: Cortesía

Desde este momento y coincidiendo con la Semana Mayor, es posible que vea películas como Clara Sola, El despertar de las hormigas y Dos Fridas, entre otras.

Para disfrutar de los filmes solamente debe suscribirse de forma gratuita en la plataforma, que pone en bandeja de plata este contenido, así como otras producciones interesantes. UCRQ es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica y de su canal Quince.

LEA MÁS: Llega UCRQ, la plataforma gratuita de streaming con películas costarricenses

A continuación les presentamos algunos de los títulos disponibles con sus respectivas sinopsis, para que decida cuál filme despierta más su interés.

Clara Sola, de Nathalie Álvarez: “Se cree que Clara, de 40 años, tiene una conexión especial con Dios. Como ‘sanadora’, sostiene a una familia y un pueblo necesitados de esperanza, mientras encuentra consuelo en su relación con la naturaleza. Después de años de ser controlada por el cuidado represivo de su madre, los deseos sexuales de Clara se ven avivados por su atracción hacia el nuevo novio de su sobrina. Esta nueva fuerza lleva a Clara a un territorio inexplorado, lo que le permite cruzar fronteras, tanto físicas como místicas. Fortalecida por su auto descubrimiento, Clara se libera gradualmente de su papel de “santa” y comienza a curarse a sí misma”.

El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasassi: “Isa es modista y vive con su familia en un pequeño pueblo de Costa Rica. Ella y sus dos hijas tienen un cabello largo y exuberante, del cual cuidan de manera exquisita. Se trenzan y se peinan, los nudos se desenredan cuidadosamente, no se utilizan tijeras. Alcides, el esposo de Isa y el padre de las dos niñas, quiere un tercer hijo: un hijo. Isa, sin embargo, no quiere otro embarazo. Quiere enfocarse en el trabajo y ya tiene más que suficiente en su vida con dos. Hasta ahora, nunca ha cuestionado su papel dentro de la familia. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Alcides no parece estar escuchando y persiste con su deseo de tener un tercer hijo, se da cuenta de que algo debe cambiar”.

'El despertar de las hormigas', cinta tica que participó en la Berlinale, está disponible para verse gratis. Foto: Cortesía

LEA MÁS: ‘Dos Fridas’ explora la faceta desconocida del mundo de Frida Kahlo

Dos Fridas, de Ishtar Yasin: “Dos Fridas está inspirada en la relación entre la pintora mexicana Frida Kahlo y su enfermera costarricense Judith Ferreto: Judith cuidó de Frida durante los últimos años de su vida. En sus recuerdos, Frida fue atendida por Judith en su casa Azul en México. Como espejo, a Judith la cuidaba una mujer en Costa Rica. En el mundo interior de Judith, los ensueños, los mitos, la imaginación y la realidad se entrelazan”.

Además del contenido nacional, la plataforma cuenta con cintas internacionales, como el caso de la película turco-francesa Mustang y la argelina Papicha, sueños de libertad, dos de los estrenos más recientes en UCRQ.tv