Protagonista de “Hasta que la plata nos separe” fue demandado por robo

El reconocido actor Victor Hugo Cabrera enfrenta un escándalo mediático tras ser denunciado por cometer un supuesto robo.

El recordado y querido “Méndez”, en “Hasta que la plata nos separe”, fue demandado por una mujer que asegura que el actor le robó en una discoteca.

Lorena Rovira dijo ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que Cabrera se retiró de la discoteca y se llevó sin permiso su cartera, en la que había más de 700 mil pesos colombianos (unos ¢85 mil) y algunas joyas.

“Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado, cuando me voy a ir del sitio, mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas; empezamos a buscar en la camioneta y tampoco estaban, él me apoyó muchísimo, estuvo pendiente, que estuviera bien, pero en realidad era él el ladrón”, indicó Rovira en el programa “La Red”.

La actriz agregó que espera que le caiga todo el peso de la ley, pues descubrió que el supuesto ladrón era el actor con un vídeo de seguridad del centro comercial.