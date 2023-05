Murió Ray Stevenson, actor de ‘Star Wars’ y las películas de Thor

Ray Stevenson, el actor irlandés conocido por sus papeles en la trilogía fílmica de Thor, falleció este domingo a los 58 años.

El intérprete también es recordado por aparecer en la saga Divergente y también en la película ganadora del Óscar RRR (2022). Según medios internacionales, murió en la isla de Ischia, en Italia.

Ray Stevenson empezó en la actuación desde joven. Falleció a los 58 años. Foto: GDA

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre su fallecimiento ni la causa de su muerte, sí se informó que el intérprete nacido en 1964 en Irlanda del Norte estaba en Italia filmando la película Cassino on Ischia, del director Frank Ciota.

La última aparición pública de Stevenson había sido el mes pasado, cuando participó del encuentro de fanáticos de Star Wars organizado en Londres para hablar de su participación Ashoka, el esperado spin off de The Mandalorian, que llegará a Disney+ en agosto. Allí, el corpulento actor interpretó al malvado sith Baylan Skoll.

Para los fanáticos del universo creado por George Lucas, Stevenson ya se había ganado su lugar en el salón de la fama gracias a su interpretación en las series animadas La guerra de los clones y Star Wars: Rebels (ambas disponibles en Disney+).

Con una carrera actoral que comenzó ya cumplidos los 25 años, en Gran Bretaña, donde trabajó en televisión durante años, su gran oportunidad llegó en 2005, cuando después de un arduo proceso de casting fue elegido para protagonizar la serie Roma, una coproducción entre la BBC y HBO en la que interpretaba al carismático legionario Titus Pullo.

Volstagg fue encarnado por Ray Stevenson en el universo de Marvel. Foto: GDA

“En aquel momento me di cuenta de que tenía que dejar de boicotearme y empezar a confiar en mis propios instintos en relación a mi trabajo como actor. Además, aprendí a concentrarme en la carrera que tenía en ese momento y no en la que se suponía que debía tener. Fue en esa época que mi vida cambió para siempre”, explicaba hace unos años Stevenson sobre aquel papel que no solo lo hizo conocido para los espectadores de todo el mundo sino que también le ganó un lugar en Hollywood.

“Mi carrera como actor de cine comenzó a los 44 años. Algo inédito para la industria”, recordaba el actor en una charla con el sitio Backstage.

Algunos años después -y con una carrera establecida, a pesar de evitar siempre la mudanza a Los Ángeles-, le llegarían sus papeles en las series Dexter, Black Sails (donde interpretó al temible pirata Barbanegra), Medici, The Spanish Princess y Vikings. Más recientemente se lo vio en el fenómeno del cine indio RRR- en el papel del malvado gobernador británico Scott Buxton-; en Asesino sin memoria -junto a su compatriota Liam Neeson-; y en la serie Das Boot.

En los próximos meses se estrenarán, además de la ya mencionada Ahsoka, dos filmes que lo cuentan dentro de su elenco: 1242 Gateway to the West y Cassino in Ischia, su último papel, en el que le tocó interpretar a un héroe del cine de acción en decadencia que recala en Italia para intentar salvar su carrera.

