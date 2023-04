Kenneth Valerio, de ‘Force Masters’, será operado del codo luego de fuerte caída: ‘Siento mucho miedo’

Kenneth Valerio, participante de Force Masters, será operado del codo luego de caerse de una altura de poco más de seis metros. El accidente ocurrió mientras realizaba el circuito de la competencia televisada de Teletica.

El educador físico, de 32 años, conversó con La Nación desde el Hospital del Trauma, dónde está siendo atendido.

El accidente ocurrió la noche del 16 de abril mientras Kenneth se impulsaba con sus brazos en el obstáculo llamado Draupner 2.0 y que, seǵun comentó, está a 6.5 metros de altura. Él competidor cayó a la orilla de las colchonetas colocadas en el piso mientras se transmitía el noveno programa de Force Masters.

Luego de su caída en 'Force Masters', el competidor Kenneth Valerio está siendo atendido en el Hospital del Trauma. Foto: Kenneth Valerio para LN

Tras el accidente, el médico Willy Galvez, quien estaba presente en el estudio, se refirió a la caída.

“Lamentablemente el competidor tuvo una caída muy aparatosa, generando un trauma severo sobre su codo del brazo derecho. Clínicamente pensamos, después de evaluarlo aquí en el escenario y en la ambulancia, que hay una fractura potencial. Vamos para el hospital para realizarle estudios complementarios. Radiografías o lo que sea necesario, para verificar el tratamiento a seguir y el diagnóstico”, dijo el médico.

La mañana de este lunes 17 de abril, Kenneth Valerio conversó con este medio acerca de su estado actual de salud.

“Luego de varios exámenes y una resonancia magnética salió que el codo está un poquito delicado. Tengo una ruptura completa del tendón, ruptura en el músculo del tricep, ruptura parcial de ligamentos y el líquido articular con mucho derrame. Van a tener que hacerme una operación. Hoy (lunes) me dan la fecha”.

El atleta, de 32 años, comentó que siente mucho temor del resultado de la operación, pues él se dedica a dar clases de crossFit en Oxygen, su negocio en Pinares de Curridabat. Además tiene una escuela de fútbol.

“Siento mucho miedo (...). Le pido a Dios que la operación salga bien para quedar con el brazo al 100% y poder hacer una buena rehabilitación para poder trabajar. Ahorita mis papás y familia me están ayudando con el negocio y muchas personas se han preocupado por mí. Eso me hace sentir bien”.

Kenneth Valerio antes de competir en 'Force Masters', este domingo 16 de abril. Foto: Instagram

Luego del accidente, Kenneth cuenta que no puede creer lo que pasó, que jamás imaginó que algo así le podía ocurrir.

“La caída fue muy fea. Uno de los doctores que me atienden me dijo de dos colchonetas (colocadas en el estudio de Force Masters) de 20 centímetros (de grosor) no iban a amortiguar el peso ni la velocidad de una caída de casi siete metros, que esto era para quebrarme el brazo (completo)”.

El educador físico dice sentirse desmotivado al pensar en lo activo que era su ritmo de vida, aún así, se aferra al optimismo y piensa que todo resultará bien con la operación y que volverá a entrenar igual.

“Aquí estamos confiados en Dios”.

Fuera del programa

Otro aspecto que entristece al competidor es saber que debido al accidente no podrá seguir en el programa, que está a tres episodios de la gran final.

“Eso me dolió, pues me costó clasificar y estar cerca de la final”, dijo Valerio, quien destaca lo bien que lo han tratado en el Hospital del Trauma.

Luego de su accidente durante la competencia 'Force Masters', de Teletica, Kenneth Valerio trata de estar optimista. Foto: Kenneth Valerio para LN

Según dice, cuando él firmo su contrato de participación para el programa de Teletica, le informaron acerca de una póliza que lo cubriría en caso de accidentes. Además, comentó que la producción del canal se reunió con su papá y le dijeron que acompañarán a Kenneth durante todo su proceso.

"Hemos hecho pruebas de caídas"

Mario Nájera, productor de Force Masters, se refirió al respaldo que tienen todos los competidores de Force Masters y, además, cómo desde la producción velan por la seguridad de los participantes en todos los obstáculos del circuito.

“Desde que los competidores firman el contrato tienen full cobertura de seguros. Para nosotros en todos los programas (de Teletica Formatos, unidad en la que él trabaja) es importante la integridad de cada uno. Están 100% cubiertos” afirmó.

Con respecto a si habían considerado colocar una malla o redecilla que ayudara a amortiguar una caída desde una altura considerable, él comentó que todos los obstáculos han sido probados y que incluso han hecho pruebas de caídas.

“En realidad no fue a una altura tan alta (no precisó cuál es la altura que hay entre el Draupner 2.0 y el suelo, pero sí dice que no es de 6.5 metros). El circuito tiene diferentes alturas. Hay unas más bajas y otras más altas. En esa parte (las más altas) está reforzado con colchonetas.

“Hemos hecho pruebas de caída en los obstáculos antes de que ellos los usen. Probamos que funcionen, que se puedan lograr y probamos las caídas para protegerlos a ellos”, aseguró.

Con respecto al caso de Kenneth Valerio, comentó que a él lo que le afectó fue la forma en la que cayó. Incluso, agregó que a los competidores les han dado inducciones médicas para saber cómo caer.

“(...) En un circuito deportivo hay riesgo, pero ese riesgo está medido. No vamos a hacer nada en contra de cada participante. Hay zonas como en la del cilindro donde hay una malla; en otras zonas no se ponen mallas porque al caer sería peor”.

Acerca de la implementación de nuevas medidas de seguridad, Nájera recordó que la dinámica de la competencia es que los obstáculos vayan rotando o saliendo. Para esta próxima semana ya no estará el Draupner 2.0, pues ya cumplió su ciclo en el circuito.

“Ese obstáculo sale pero por la rotación normal. En cuanto a las pruebas de altura todas están probadas y medidas: no se debe reforzar nada”, puntualizó.

El productor recalcó que los participantes cuentan con su apoyo y que, en el caso de Kenneth Valerio, van a estar presentes durante su proceso de recuperación.