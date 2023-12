¿Amante de las películas navideñas? Estos son los clásicos que puede encontrar en Disney+

Las películas navideñas nunca pasan de moda, principalmente cuando llega diciembre.

Este 2023 las plataformas de streaming han preparado una colección de películas de temporada, en las que la nieve, las bufandas y los trajes de Santa Claus son siempre protagonistas.

Tal es el caso de Disney+, que ha apostado por ofrecerle a sus usuarios algunos de los clásicos más memorables de la Navidad dentro de su catálogo.

Así que si usted está armando su calendario navideño con películas de época, tome nota de estos cuatro largometrajes.

Mi pobre angelito

La afamada película, de 1990, cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de 8 años quien viajará con toda su familia a París para pasar Navidad. Sin embargo, cuando el niño se despierta, es demasiado tarde y su familia se fue: por error lo dejó solo en su casa, en Chicago.

Por otro lado, los McCallister se enteran de que el niño no viajó con ellos cuando aterrizan en París, por lo que intentan buscar una forma rápida de poder volver a casa; no obstante, por la época, no hay vuelos disponibles tan pronto.

A Kevin no le queda más que esperar a que su familia regrese a la casa. Sin embargo, la estadía en su hogar dejará de ser tranquila cuando el pequeño descubre que los ladrones Marv y Harry tienen planeado saquearla en Noche buena.

El niño se ve obligado a protegerla, creando trampas para evitar que los polizontes se salgan con la suya.

Mi pobre angelito fue la película de comedia más taquillera de Estados Unidos hasta el 2011, cuando fue superada por The Hangover Part II.

Además, el catálogo tiene disponible Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, la continuación de este exitoso filme protagonizado por Macaulay Culkin.

'Mi pobre angelito' es una película navideña que se estrenó en 1990, con Macaulay Culkin dando vida a Kevin McCallister.

Santa Cláusula

La exitosa película navideña se estrenó en 1994 y es protagonizada por Tim Allen.

Santa Cláusula narra la historia de Scott Calvin, un hombre divorciado que tiene un hijo llamado Charlie. El niño no cree en Papá Noel; sin embargo todo cambia cuando ambos son sorprendidos por Santa, quien repentinamente cae sobre el tejado de su casa y se accidenta.

Mientras intentan comprender qué ocurre, Scott descubre que él y su hijo deben tomar los renos y montar el trineo, comenzando así una aventura navideña sin precedentes.

Santa Cláusula tiene otras dos secuelas, también disponibles en Disney+.

Tim Allen interpreta a Santa Cláusula. Foto: Disney.

El Regalo Prometido

Howard tiene una misión imposible para Navidad: comprarle a su hijo Jamie un Turbo Man, el superhéroe de moda que tanto anhela recibir.

Jamie está molesto, pues su papá lo defraudó al no acompañarlo en un día importante por ser adicto al trabajo. Para compensarlo, el niño quiere que le regale el codiciado juguete.

El problema es que Howard no sabe conseguir un Turbo Man a tan solo dos días para Navidad es prácticamente imposible y que está agotado de todas las tiendas.

Sin embargo, el hombre de negocios no está dispuesto a decepcionar a su hijo (ni a su esposa) una vez más y hará lo que sea por conseguir uno.

El regalo prometido es una película de 1996 y es protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

'El regalo prometido' se estrenó en 1996 y es una de las películas navideñas por excelencia. (Captura )

Llegaré en Navidad

Desde que su madre murió, Jake Wilkinson ya no visita a su familia. Sin embargo, ahora tiene un objetivo claro para Navidad: visitar a su papá con el propósito de que le regale el Porsche que le prometió si lo iba a ver a Nueva York.

El joven es estudiante universitario en California y planea realizar el viaje con su novia Allie. Sin embargo,Jake desaparece de repente, y la joven piensa que la abandonó.

La realidad es que al joven lo secuestran y lo dejan abandonado. Cuando despierta puede notar que tiene un traje de Santa Claus y se encuentra en México. A partir de allí emprende un viaje para llegar a Nueva York por su automóvil, topándose en el camino con un ladrón, un hospital y hasta con un alcalde.

Lo cierto es que cada experiencia lo llevará a entender cuál es el verdadero sentido de la Navidad.

Llegaré en Navidad es una película navideña de 1998 protagonizada por Jonathan Taylor Thomas y Jessica Biel.