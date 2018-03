Dicho esto, me asumo adicto, pero no a cualquier teleserie. Digamos (y sé que este es el punto en el que algunas personas coincidirán y otras me considerarán un hereje, traidor a la causa) no soporté Gran Hotel ni Velvet. No pasé de los primeros 15 minutos. Sin embargo, para hablar de otras series españolas, disfruté mucho de El tiempo entre costuras, la puesta en escena de una novela histórica ubicada en tiempos de la Guerra Civil española; y estoy devorando con placer cada capítulo de Merlí, la serie catalana que gira en torno a un excéntrico y conflictivo profesor de filosofía que va mostrando a sus alumnos la gran utilidad que puede tener el pensamiento filosófico para resolver problemas de la vida cotidiana. Muy recomendable.