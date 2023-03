Netflix, Disney+, Apple TV+ y más: todos los estrenos de abril en las plataformas de streaming

Las plataformas de streaming siguen sumando series y películas a sus catálogos, que se expanden mes a mes con esperados estrenos. Con la llegada de abril, nada mejor para disfrutar del buen tiempo acompañados de los mejores contenidos en nuestras plataformas favoritas.

LEA MÁS: ¡Póngale! Estos son los títulos de Netflix y Amazon Prime que serán eliminados en abril

Es por eso que hacemos una recopilación de las series, películas y documentales que los usuarios podrán disfrutar a lo largo del mes en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, y Disney+.

Estos son los estrenos para este mes:

Estrenos de Netflix Copiado!

El primer día del cambio de hora te sientes un poco como en ‘Dark’: pic.twitter.com/mDeeaXPZnf — Netflix España (@NetflixES) March 26, 2023

2 de abril

Un marinero en la guerra – Miniserie

4 de abril

La firma – Serie

My name is Mo’Nique – Especial de comedia

5 de abril

Lewis Capaldi: Howl I’m Feeling Now – Documental

6 de abril

Bronca – Serie

7 de abril

Transatlántico – Serie

Chupa – Película

Hasta ahora todo va bien – Serie

13 de abril

Un hombre de Florida – Serie

Obsesión – Serie

14 de abril

Siete reyes deben morir – Película

20 de abril

La diplomática – Serie

21 de abril

Bienvenidos a Edén – Temporada 2 – Serie

27 de abril

Sweeth Tooth: El niño ciervo – Temporada 2 – Serie

Estrenos Disney+ Copiado!

Disney+ no se olvida que el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, por lo que estrenará el documental El secreto de los elefantes, una producción audiovisual producida por James Cameron y narrada por Natalie Portman.

Una charla que traspasa fronteras, edades, mentes y creencias.



No te pierdas el tráiler de #AménFranciscoResponde. Gran estreno el 5 de abril, solo en @DisneyPlusES pic.twitter.com/EPVwEAmij1 — Disney+ España (@DisneyPlusES) March 15, 2023

1 de abril

Ralph & Katie – Serie

5 de abril

Las buenas madres – Película

Will Trent – Serie

Amén: Francisco responde – Especial

The Crossover – Serie

7 de abril

Tiny Beautiful Things – Serie

12 de abril

Rennervations – Serie

19 de abril

Cómo conocí a tu padre – Serie – Temporada 2, parte 1

22 de abril

El secreto de los elefantes – Documental

26 de abril

Tú también lo harías – Serie

Sam Meffire: caída de un símbolo sajón – Miniserie

28 de abril

Peter Pan & Wendy – Película

Estrenos de HBO Max Copiado!

Durante las últimas semanas HBO Max sorprendió a la audiencia con la primera temporada de The Last of Us, que conquistó a todos episodio tras episodio. En abril, los usuarios de la plataforma de streaming podrán disfrutar de nuevas adiciones al catálogo.

Descubre historias que emocionan en https://t.co/8etSAQf0PL💜 pic.twitter.com/ZemlRonSAc — HBO Max España (@HBOMaxES) March 27, 2023

7 de abril

Dave – Temporada 3 – Serie

14 de abril

Bring Back Alice – Miniserie

17 de abril

Barry – Temporada 4 – Serie

Una Ola de Treinta Metros – Temporada 2 – Serie documental

24 de abril

Somebody, Somewhere – Temporada 2 – Serie

27 de abril

Love & Death – Serie

28 de abril

Pollos sin cabeza – Miniserie

Estrenos Amazon Prime Copiado!

La plataforma de Amazon Prime trae numerosas sorpresas para sus usuarios en este mes, como la temporada final de La maravillosa Sra. Maisel o la producción dramática On a Wing and a Prayer.

ya les echo de menos.



¡ya tenéis la primera temporada completa de #TodosQuierenADaisyJones!#DaisyJonesAndTheSix pic.twitter.com/tZzYXaGjkP — Prime Video España (@PrimeVideoES) March 25, 2023

7 de abril

El internado: Las Cumbres – Temporada 3 – Serie

On a Wing and a Prayer – Película

Last Light – Serie

14 de abril

La maravillosa Sra. Maisel – Temporada 5 – Serie

21 de abril

Dead Ringers – Serie

Judy Blume Forever – Documental

28 de abril

Citadel – Miniserie

Estrenos Apple TV+ Copiado!

Apple TV+ también trae varios estrenos para el disfrute de sus usuarios, incluyendo la segunda temporada de The After Party.

5 de abril

Schmigadoon – segunda temporada – serie

7 de abril

El mundo contra Boris Becker – película

14 de abril

Amigos sago mini – primera temporada – serie

Lo último que me dijo – primera temporada – serie

21 de abril

Las gotas de Dios – primera temporada – serie

28 de abril

The Afterparty – segunda temporada – serie

Sapo y sepo – primera temporada – serie