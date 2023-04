Nadia Aldana luego de cumplir años: ‘Yo no soy de las que se quita edad’

Aunque no tuvo una fiesta sorpresa y debió asistir a una actividad laboral de su esposo, que le pareció un regalazo, la empresaria Nadia Aldana ha tenido esta semana uno de sus cumpleaños “más celebrados”. Claro, ella, a quien le encanta su natalicio, tiene todavía celebraciones pendientes y no le cierra la puerta a ningún regalo.

El 29 de marzo, la querida exintegrante de A todo dar (ATD) estuvo de manteles largos y celebró al lado de sus dos hijas, su esposo y otros seres queridos. Está muy agradecida con Dios por darle salud y trabajo, por permitirle cumplir un año más de vida y por su familia que es un pilar fundamental, además de inyectarle también unas ganas infinitas de cumplir muchas metas y sueños que están pendientes.

Desde que abrió los ojos esa mañana de miércoles, comenzó a disfrutar de su día especial.

“Comencé a correr, tuve un primer café con amigas del gym; después un almuerzo con mi mejor amiga. En la tarde, otro café con mis hijas y mis papás y ya en la noche fui a un evento de mi esposo; él es productor de eventos y el 29 trajo al Mélico Salazar a Ludovico Einaudi (pianista y compositor italiano).

“Estuvimos en ese evento que fue un regalazo, cabe destacar. Yo le decía a mi esposo que se había lucido trayendo a semejante artista para mi cumple (risas). Finalizando el concierto fuimos a comer a un lugar muy bello en barrio Escalante, ahí estuvo parte de mi familia y la pasé muy bien. Nada fue sorpresa ya todo lo sabía (risas)”, contó Nadia.

Un día muy movido. Nadia Aldana tuvo chance de verse con varías amigas a las que estima mucho. (Cortesía Nadia Aldana )

La ex-ATD llegó a los 44 años. “Yo nunca he tenido problema con mi edad y no soy de las que se quita años (risas). A mi me encanta cumplir, creo que es una bendición y haber podido celebrar con mis personas favoritas, y las más cercanas aún más”, dijo.

“En redes sociales también me felicitaron. La gente siempre es muy especial. Se siente el cariño y el apoyo, así que sí, por ahí también me fue bien”, agregó.

La festividad aún no acaba para esta vecina de Curridabat y más bien espera con ansias un “viajecito” que hace como parte de sus regalos.

“Mi celebración no termina: si Dios quiere vamos para la playa en familia y la idea es seguir celebrando, incluso mi hermana Nicole cumple el 16 de abril así que también vamos abriendo celebración para ella” afirmó Nadia.

Una de las partes favoritas de Nadia fue cuando pudo compartir con sus dos hijas y sus papás. Ella lo llamó "una bendición".

–¿Cómo le fue con los regalos?

–Con los regalos me fue más o menos (risas). Mentira… Los más fuertes están pendientes aún (risas), pero, la verdad, para mí no es lo más importante. Mi familia es muy unida y lo que más me hace feliz es poder estar con ellos, con mis papás, que es una bendición tenerlos, mis hermanas, sobrinos y con mis princesas, por supuesto.

“Mi esposo es muy detallista. Andaba todo triste porque, como cumplí años el mismo día del evento de Ludovico, no me pudo planear algo. En muchas ocasiones, él me hace alguna celebración sorpresa, pero este año por trabajo no se pudo. Sin embargo, la pasé genial, no me hizo falta nada, tal vez solo un grupito de amigas que no logré ver, pero que si hubiese hecho fiesta o algo en especial si las veía. Y, bueno, ¿quién sabe? Aún estoy dispuesta a recibir regalos (risas)”.

El miércoles, al final de la noche, hubo tiempo para disfrutar junto a su esposo, Marco Antonio Piñero. (Cortesía Nadia Aldana)

–¿De las chicas ATD alguna la felicitó?

–Ninguna me dijo nada (risas). Aún sigo revisando mensajes en mi Instagram, quizá pronto me topé con alguna de ellas.