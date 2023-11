James Angulo sobre su salida de ‘Nace Una Estrella’: ‘‘Entré como un niño y hoy salgo maduro’’

James Angulo, uno de los más jóvenes participantes del programa Nace una Estrella, ha dicho adiós al escenario de Teletica Formatos después de enfrentar cuatro presentaciones este 5 de noviembre. Su eliminación lo convirtió en el sexto participante en dejar el programa musical.

“Estoy feliz de haber hecho 10 galas, de haber superado más de 1.500 audiciones para estar aquí... Me siento muy agradecido y orgulloso de lo que he hecho. Siento que entré como un niño de colegio que no conocía el mundo real, que no sabía a qué me podía enfrentar y hoy me siento maduro mientras avanzaba el programa”, expresó Angulo en una entrevista con Viva.

James Angulo dio todo de sí durante diez programas de 'Nace Una Estrella'. El joven es un amante de las baladas y la música pop. (MAYELA LOPEZ)

“Ahora me siento un gran artista que puede luchar por sí mismo. Estoy muy consciente de que esta puerta se cierra, pero se abren más. Dios nunca me deja,” agregó James con entusiasmo.

Angulo tuvo una semana compleja, pues el muchacho de 19 años se encuentra cursando su último año de colegio y se encontraba en semana de exámenes mientras preparaba el repertorio de la gala.

Además, sufrió una inflamación en su garganta, lo que incluso lo separó del elenco que se presentó como teloneros del concierto de Ricardo Montaner, el pasado sábado en Parque Viva.

Aun así, Angulo salió a escena sin poner excusas para buscar su supervivencia en el programa. “Creo que hay que ser valiente para enfrentarse a cosas así”, manifestó.

James Angulo se encuentra cursando su último año del colegio. Además de cantar, le gustan otras formas de expresión artística como el dibujo. (Alonso Tenorio)

Grandes expectativas

Durante su participación en el concurso, James Angulo se dio cuenta de que su sello personal es llegar al corazón de las personas, conectarse con sus sentimientos y sus vidas a través de la música.

A pesar de los desafíos que enfrentó, incluyendo la preparación de cuatro canciones en una semana llena de presión y responsabilidades escolares, el joven demostró su compromiso con el show.

“Preparé 4 canciones: dos retos y dos presentaciones. Fue muy difícil porque tenía hasta los exámenes del colegio. Eso es parte del profesionalismo y hasta tuve que presentarme enfermo. No aguanto la garganta. Se me inflamaron las glándulas, tuve la presión alta, estuve fatal en mi casa, pero acá estamos” comentó el joven artista.

César y Ana Laura le mostraron su apoyo a James, quien salió del programa el pasado fin de semana. (MAYELA LOPEZ)

El cantante asegura que su carrera musical no acaba con Nace una Estrella. Su prioridad, aclara, será terminar el colegio este año, pero una vez termine, pretende dedicar todas sus fuerzas en dedicarse a la música. “Yo sueño con ganar un Grammy. Es algo que pienso”, dice el vecino de Pavas, quien asegura que tiene las capacidades para dejar el nombre de Costa Rica en alto.

“Me voy muy emocionado, muy consciente de que tengo habilidades y que el camino sigue. Me ilusiono mucho”, finalizó Angulo.