¿Cuál es el río más caudaloso de Costa Rica? QQSM nos puso a repasar Estudios Sociales

¿Cuál es el río más caudaloso de Costa Rica? Esa fue la pregunta que el presentador Ignacio Santos realizó a un papá y un hijo en el programa especial del Día del Padre de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), de Teletica.

¿Fue usted de las personas que en su casa respondió aún sin ver las opciones confiado en sus saberes escolares? Lo cierto es que en las opciones de respuesta había solamente cuatro: el Grande de Térraba, el Tempisque, el Pacuare o el Sarapiquí.

Gabriel y David Mondragón, padre e hijo, fallaron al responder, en '¿Quién quiere ser millonario?' la pregunta sobre el río más caudaloso de Costa Rica. Foto: Captura de pantalla.

Los participantes David Mondragón, de 18 años, y su papá Gabriel Mondragón, provenientes de San Carlos, fueron los encargados de responder la pregunta.

“A mí me suena el Tempisque, sin embargo, la decisión es suya, pero eso sí, si la escoge y no es el Tempisque no me eche las culpas”, le dijo el papá al hijo.

El joven estudiante respondió que su padre acertó dos veces seguidas, que tenía plenamente confianza en que era la respuesta B (el Tempisque), aunque seguidamente dudó,

El padre bromeó diciendo que de vez en cuando los papás se equivocan, eso sí: que tienen la razón el 99% de las veces, pero que esta respuesta podía ser la excepción.

“No significa que si fallamos aquí después no tenga razón en otras cosas”, dijo don Gabriel.

David se dejó llevar y eligió el Tempisque como la opción correcta.

Tras una pausa, Santos les dijo a los participantes que a veces lo obvio es lo que nos guía. La respuesta correcta es que el Río Grande de Térraba es el más caudaloso de Costa Rica.

También conocido como Diquís, que es su nombre indígena, este río está ubicado en Puntarenas, específicamente en la región Brunca.

Tras el fallo, padre e hijo salieron de la competencia con ¢600.000.

El Río Grande de Térraba es el más extenso y caudaloso de Costa Rica. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El Río Grande de Térraba Copiado!

Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (2004) y replicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Río Grande de Térraba cuenta con una superficie de 5079,7 kilómetros cuadrados, una longitud de 160 kilómetros y un caudal de 325 metros cúbicos por segundos, lo que lo corona en los tres apartados: más grande, más extenso y más caudaloso.

Los siguientes ríos en caudal de Costa Rica ni siquiera fueron incluidos en las opciones de respuesta en el programa de Teletica: el Sixaola es segundo con 231 m3/s; el San Carlos tercero con 212 m3/s y el Reventazón ocupa la cuarta casilla, con 136 m3/s.

En cuanto a los ríos mencionados en QQSM, el Sarapiquí tiene un caudal de 118 m3/s, el Pacuare mueve unos 60 m3/s, y el Tempisque queda muy rezagado con respecto al Térraba, con un caudal de 27 m3/s.