Gipzy Montoya y Jacky Álvarez en ‘Force Masters’: ‘Las mujeres también podemos pasar ese circuito’

Force Masters: the Challenge sumó su tercer programa y con ello sus terceras invitadas especiales. Gipzy Montoya y Jacky Álvarez se convirtieron en las primeras mujeres de la farándula nacional en competir por el millón de colones, mismo que fue donado a la Asociación para la Persona Adulta Mayor.

Cuando ambas figuras recibieron la invitación para participar en el nuevo formato de Teletica, sin dudar dijeron que sí. Eso sí, antes tenían que ir a reconocer el circuito para tomar una decisión final.

En una entrevista para La Nación, las participantes conversaron de su pasó por Force Masters.

Gipzy, actual presentadora de Calle 7 informativo, comentó que se sintió muy halagada con la invitación.

“La producción de Force Masters me extendió la propuesta para participar y por dentro dije que embarcada (risas), en el buen sentido de la frase. A pesar de que no es mi área me dije: ‘¿dije por qué no hacerlo?’ ‘¿Por qué no empoderarme y empoderar a más chicas?’”, comentó.

Gipzy Montoya fue la primera mujer en competir en el tercer episodio de 'Force Masters'. (Teletica)

“Yo estoy trabajando en el canal, tenía que ir a ver el recorrido antes de dar una respuesta definitiva. Entre tanto trabajo se me hizo imposible ir rápido, cuando por fin lo vi dije: ‘esta cosa esta ruda’”, recordó.

“Vi la parte de las argollas y esa fue la prueba que pensé era la más fácil para mi, ya que me gusta mucho ejercitar mis brazos, paso guindando en el gym, pero la altura fue lo que más me miedo. Me dije: ‘¡ay Dios mío! ¿será que puedo?’. De una vez me vuelven a preguntar: ‘¿entonces si?’, y de me inmediato respondí: ‘ok, vamos valientes’” agregó.

Por otro lado, la presentadora de Fútbol al día comentó que esta experiencia le trajo muchos recuerdos de cuando fue seleccionada nacional de futbol, pero que en definitiva nunca había sentido algo así en todos sus años como deportista.

“Yo jugué con la selección femenina de Costa Rica muchos años, a estadios llenos, pero esa adrenalina que yo viví el domingo no la viví nunca como futbolista, se lo aseguro, fue algo impactante”, aseguró Jacky.

Jacky Álvarez, la presentadora de 'Fútbol al día', lo dio todo en el programa de Teletica. (Teletica)

Además, Álvarez tuvo que pedir permiso en sus dos trabajos para poder participar en el programa.

“Tuve que pedir permiso, primero en Multimedios y por dicha no hubo ningún problema, me dieron el sí. Pero también soy docente, por lo que también tuve que pedir permiso para ir hacer el reconocimiento del circuito”, comentó.

“Cuando llegué y vi la parte de las argollas dije: ‘wuaooo, qué alto’. Me dio mucho susto por el tema de la caída, pensado en lo peor (risas). Ya cuando lo probé no lograba balancearme, me costó un toque, pero me dieron indicaciones y de verdad pude hacerlo y dije: ‘vamos, sin miedo al éxito’”.

Jacky, cuando le dijeron que tenía que competir contra Gipzy ¿cuál fue su reacción?

-Te soy sincera, yo soy competitiva, fui seleccionada, juegue muchos años y donde me meto voy a querer ganar. Yo no la conocía en persona, pero me metí a sus redes y veo que es una mujer en forma, una mujer muy querida por la gente, así que presión sí hubo.

Gipzy, ¿usted cómo reaccionó cuando conoció quién era su contrincante?

-No había tenido el placer de verla en persona, Jacky es un mujerón, super linda gente y ahí donde la ven media picadilla (risas). Fue rudo, una persona muy competitiva, tanto que estuvimos a un segundo de diferencia.

“El circuito es muy cansado, parece mentira pero desde que uno comienza con los sacos ya está cansado. Se te cansan los brazos, esas pruebas no son solo de fuerza, es más creo que es hasta lo de menos, es una fuerte combinación de resistencia, condición, equilibrio y también de controlar los nervios. Yo también iba a ganar”.

Jacky Álvarez asegura que esta experiencia es una de las mejores cosas que le han pasado en su vida. (Teletica)

Ambas participantes dijeron que se prepararon muy bien para el reto. Hicieron ejercicio toda la semana, se hidrataron bien e incluso, a Álvarez, le hicieron un circuito casero en su gimnasio.

Además, tanto Gipsy como Jacky reconocieron que estar en esa posición las hizo sentirse empoderadas.

“Las mujeres también podemos pasar ese circuito, siento que eso es de las cosas más importantes que debemos rescatar de esta experiencia, la exposición a nivel nacional de mujeres fuertes que toman retos, mujeres sin miedo”, comentó Gypsy.

La emoción de estas dos mujeres fue tanto que admiten haber soñado con el circuito.

“La noche anterior no podía dormir, soñaba con esas pruebas, lo viví como un partido de fútbol. Había mucha adrenalina, mucha ansiedad, desde que amaneció pedí libre en todo lado para prepararme durante el día”, dijo Jacky.

La ex 'A Todo dar', Gipsy Montoya, guardará esta experiencia como una de las más divertidas de su carrera. (Teletica)

Al respecto Gipsy agregó: “Yo soñaba con esas benditas pruebas, estuve toda la semana pensando en cómo iba a ser ese momento, estar en vivo. Las personas creen que por estar uno acostumbrado a las cámaras no se pone nervioso pero es todo un tema. A los participantes felicitarlos porque son muy valientes”.

¿Volverían a participar?

“Bismarck nos preguntó lo mismo y la respuesta es sí, a todas las chicas las animamos a que acepten el reto, ya después de que uno baja escaleras el miedo se va, ahora más bien tenemos ganas de volver a participar”, dijo Jacky.

Las terceras invitadas de Force Masters aconsejan ejercitarse bastante antes de hacer las pruebas, hidratarse muy bien, disfrutar de la experiencia y sobre todo mantener la calma.

“La prueba que fallé fue por confiada, ahora tendré que vivir con la cólera del que hubiera pasado. Si me inviten de nuevo lo volveré a hacer”, reaccionó Gipzy.

Gipsy Montoya en el tercer programa de 'Force Masters: the challenge'. (Teletica)

Jacky agregó: “La emoción de ir pasando las pruebas hizo que pasara directo, no me pude detener, no puedo creer que haya perdido ahí. Pasé la prueba de los aros, que era lo más difícil, y me fui en la cuarta prueba, lamento mucho no haber ganado ese premio para mi fundación. De igual manera estoy muy feliz por los adultos mayores”, comentó Jacky.

Al final de la noche Gipzy se alzó con el premio, logrando llegar a la zona segura en 2:46:36 minutos.