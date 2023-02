‘Force Masters’: Daniel Carvajal y Renzo Rímolo dicen que el programa ‘fue una experiencia riquísima’

Daniel Carvajal y Renzo Rímolo, conocidas figuras de la farándula costarricense, fueron los primeros invitados del programa Force Masters: The Challenge, donde tuvieron que competir uno contra uno por un ¢1 millón, premio que fue donado a la fundación ‘Creando Sonrisas’.

En entrevista con La Nación, tanto Carvajal como Rímolo, aseguraron que la invitación de formar parte del primer episodio de Force Masters los tomó por sorpresa.

'Force Masters: The Challenge' debutó el domingo 19 de febrero, cerrando transmisión con un 20% de rating. Foto cortesía de Teletica Formatos. (Cortesía Teletica Formatos )

Al respecto Carvajal comentó: “Sinceramente me tomó por sorpresa, yo no me acerque al casting que realizaron para el programa por lo que la producción piense en mí para aportar a sus proyectos solo me hace pensar que lo estoy haciendo bien. Ahora que están fomentado un proyecto de disciplina, deporte y salud, me alegra saber que puedo aportar bastante”.

Por otro lado, Renzo admitió que esta invitación es el fruto de retomar buenos hábitos en su vida.

“De hace cómo 8 meses para acá vengo publicando que estoy devuelta con los ejercicios, haciendo deporte y tomando nuevos retos, soy consciente de que tengo que ejercitarme. Supongo que por ese lado era obvio que iba a tomar esta oportunidad”, dijo Renzo.

Renzo fue el primer invitado especial en realizar el circuito. Foto cortesía de Teletica Formatos. (Cortesía Teletica Formatos )

El circuito que tuvieron que realizar ambas figuras en Force Masters fue el mismo que pasaron cada uno de los participantes; sin embargo, para Renzo la verdadera competencia no era Carvajal, sino contra sí mismo.

“Daniel se dedica a esto, yo por lo contrario, no me considero profesional. La verdad no lo sentí como una competencia a pesar de que si lo era, yo fui a competir conmigo mismo y no esperaba para nada ganarle. Eso sí, me divertí muchísimo con las pruebas que logré completar”, agregó Rímolo.

Ambos participantes tuvieron la oportunidad de hacer un reconocimiento previo del circuito, pero eso no bastó para vencer todos los obstáculos: “Tuve el chance de reconocer el circuito aunque no completo, digamos que el talón de Aquiles fue justamente donde perdí, que a pesar de haberlo ensayado, la adrenalina de estar en vivo lo hace diferente”, confesó Carvajal.

Daniel Carvajal fue el segundo invitado en realizar el circuito de 'Force Masters'. Foto cortesía de Teletica Formatos. (Cortesía Teletica Formatos )

Ambas figuras reconocieron que fue un reto “riquísimo”, lleno de adrenalina, aunque Renzo mencionó que las pruebas de equilibrio le daban un poco de “miedo”.

¿Amanecieron adoloridos? Copiado!

“Amanecí muy bien, pensé que estaría adolorido pero todo lo contrario, directo al gimnasio desde buena mañana” comentó el comediante.

Lo mismo sucedió con Carvajal, quien mencionó sentirse como un “carajillo”. “Lo que siento son ganas de volver hacer ese recorrido, estoy completo y más bien animado a seguir haciendo ejercicios”.

¿Tomarían el reto una vez más? Copiado!

“Sin pensarlo, es un programa que definitivamente se va a colocar entre los favoritos del público. Y no solo diríamos que sí a este reto, sino a cualquier otro reto al que nos inviten”, comentaron ambos.

El circuito de 'Force Masters' cuenta con un total de 10 estaciones, las cuales deben de completar en el menor tiempo posible. Foto cortesía de Teletica Formatos.

Al final, tanto Renzo como Carvajal, dejaron una recomendación a los futuros invitados de Force Masters: “Lo único que tienen que hacer es estar muy enfocados, respirar profundo. Bloqueen la sensación de estar en vivo para que no les juegue una mala pasada y estén bastante motivados, más con ese millón de por medio que puede ayudar a muchas otras fundaciones”.

Al final de la velada del Force Masters, realizada el domingo 19 de febrero, Daniel Carvajal conquistó el premio con un tiempo de 1:39:26 minutos.

Este nuevo formato de competencia se transmitirá todos los domingos, a partir de las 7 p. m., por Teletica.