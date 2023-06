Verónica Bastos: ¿cómo sigue de salud de la presentadora costarricense?

La conductora costarricense Verónica Bastos preocupó a sus seguidores después de no aparecer, por varios días, en el programa La mesa caliente, de Telemundo.

Sin embargo, la periodista le contó a Viva que no hay motivos para asustarse: se encuentra sana e inclusive, este 15 de junio, regresará a su trabajo.

LEA MÁS: Verónica Bastos y Alejandro Corrales: los primos ticos que unen fuerzas en la TV y los videojuegos

Verónica Bastos, de 42 años, asegura que siempre se mantiene saludable, pero un quebranto de salud la obligó a disminuir sus labores durante una semana. (Cortesía)

De hecho, mientras Bastos conversó con Viva al respecto, dijo estar yendo de camino al canal.

“¡Hoy regreso a trabajar! No sé por qué se me armó tanto alboroto por una gripe”, dijo entre risas.

La tica, de 42 años, aseguró que su estado de salud es bueno y que se siente “pura vida”.

“Estoy de regreso con todas las pilas. Me siento súper bien y aquí voy rumbo al brete, feliz”, agregó.

En la última semana, muchos seguidores le escribieron a Bastos para enviarle buenos deseos a raíz de su ausencia en el programa.

Verónica Bastos, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Alix Aspe llevan más de un año como conductoras de 'La mesa caliente'. Acá aparecen celebrando cuando aparecieron en la pantalla de Times Square. Foto: Instagram

La experimentada presentadora decidió hablar al respecto en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, Bastos reveló el pasado 14 de junio que su ausencia estuvo relacionada a un problema de salud.

“Desde hace algunos días no me vengo sintiendo bien. Se me bajaron las defensas y el cuerpo me dijo: ‘para’. Gracias a todos los que me han mandado mensajes preguntándome que dónde estoy y que por qué no estoy en La mesa caliente. Pues les cuento que desde hace algunos días no me venía sintiendo bien y yo digo que me dado todo junto: gripe, covid, dengue, influenza y todo, porque siento de todo”, reveló.

Según detalla Verónica, su doctor le dijo que se le bajaron las defensas y que el cuerpo le pidió que hiciera un alto y disminuyera revoluciones en su apretada agenda.

“Efectivamente no he parado desde el año pasado. Entre La casa de los famosos, ir a Hoy día en las mañanas, a La mesa caliente en las tardes, más todas las demás cosas que haces en la vida normal, pues un día en el que el cuerpo dijo: ‘para’”, agregó la tica.