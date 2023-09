Michael Oher, futbolista que inspiró famoso filme de Sandra Bullock, logró poner fin a su tutela

Michael Oher, el jugador de futbol americano que inspiró la película protagonizada por Sandra Bullock, Un sueño posible (The Blind Side, 2009), logró que un juzgado de Tennessee pusiera fin a la tutela que tenían sobre él Leigh Anne y Sean Tuohy, quienes por mucho tiempo se presentaron como sus padres adoptivos.

La tutela permitía a los Tuohy, quienes lo acogieron en su hogar cuando era un jovencito, controlar las finanzas de Oher desde el 2004. Ahora, el exfutbolista quiere que se realice un estudio para saber qué ganancias obtuvo la pareja mientras tenían su tutela.

En febrero de este 2023, Michael Oher se enteró de que los Tuohy nunca lo adoptaron realmente. (La Nación/Argentina)

Según dio a conocer la agencia de noticias Associated Press, la jueza a cargo del caso, Kathleen Gomes, dijo que no entendía por qué le habían dado una tutela, pues en ese entonces él ya tenía 18 años y, además, no tenía ninguna discapacidad o condición médica.

En Tennessee se le otorga una tutela a las personas que no están en la capacidad de tomar sus propias decisiones.

“Gomes dijo que le preocupaba que alguna vez se hubiera llegado a tal acuerdo. Dijo que nunca, en sus 43 años de carrera, había visto un acuerdo de tutela alcanzado con alguien que no estuviera discapacitado”, asegura la AP.

La demanda, en principio, se dio porque Oher se enteró, en febrero del 2023, de que los Tuohy no lo adoptaron legalmente, sino que, sin saberlo, él firmó un documento en el que aceptaba que ellos fueran solamente sus tutores.

Además, en la demanda, Oher afirmó que los Tuohy recibieron un total de $225.000 y el 2,5% de los ingresos brutos de la taquilla de la popular película, la cual contaba su vida y que fue una adaptación del libro que escribió Michael Lewis.

El caso continúa en investigación.