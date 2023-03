Greivin Morgan y Sheiris Montero se casaron con el atardecer de fondo

El modelo y exparticipante de Dancing with the Stars, Greivin Morgan, se casó con su prometida, la actriz Sheiris Montero, este sábado 18 de marzo.

En un jardín y con el atardecer de fondo, la pareja contrajo matrimonio luego de poco más de seis años de relación.

La pareja se comprometió a inicios del 2022, según publicaron en sus cuentas de Instagram los ahora esposos, quienes han utilizado esa plataforma para compartir los pormenores de la boda.

Así vieron los invitados a Greivin Morgan y Sheiris Montero en su matrimonio. Ellos fueron novios poco más de seis años. (Captura Instagram)

La modelo Ana Lucía Vega, la bailarina Lucía Jiménez y el comediante Rigoberto Alfaro (Gallina) fueron parte de los invitados a la ceremonia.

De hecho, el modelo dio detalles del momento en que escribió sus votos matrimoniales.

“Una noche diferente escribiendo los votos, nunca había experimentado un llanto de tanto agradecimiento a mi Dios, vuelvo a ver atrás y solo puedo darle gracias por tanta misericordia, amor y paciencia que me ha tenido. No comprendo como me ama tanto solo lo agradezco, quería compartirles esta foto porque fue una noche muy especial escribir lo que Dios puso en mi corazón”, detalló.

Morgan finalizó su publicación diciéndoles a sus seguidores que “los amo muchos, bebés” y pidiéndoles que “oren mucho por nosotros y por este nuevo proyecto que va comenzar”.

Además, minutos antes de la boda, el modelo presumió a sus padres, Eduardo Morgan y Ligia Araya, quienes le pidieron que mantuviera la calma.

“Inhale y bote; inhale y bote”, le repite la mamá ante su nerviosismo.

Por su parte, Sheiris compartió con sus más de 85.000 seguidores sus últimos minutos como soltera. En sus historias de Instagram se le puede observar maquillándose, peinándose, preparándose para el gran momento.

“Mi corazón estalla de gratitud y amor con el cuidado que ha tenido Dios con cada detalle”, publicó.

LEA MÁS: Greivin Morgan recibió la emotiva sorpresa de que sus hermanos

Los días previos a la boda, la pareja también compartió las diferentes despedidas de solteros en las que participaron y una serenata que el novio le llevó a su prometida una semana antes del enlace nupcial.

“Tengo el corazón lleno de tanto amor y agradecimiento. No tengo palabras para expresar lo linda que ha sido esta etapa, rodeada de personas que nos demuestran lo mucho que nos aman con diferentes detalles, palabras, oraciones y buenos deseos. Eres el amor más lindo y honesto que Dios me ha permitido vivir y no puedo esperar por empezar nuestro juntos para siempre”, escribió Sheiris.