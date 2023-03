Actriz de Stranger Things se retira de Hollywood tras traumática situación

La actriz Grace Van Dien sorprendió al mundo al comunicar que no quiere volver a trabajar en Hollywood tras ser parte de la cuarta temporada de Stranger Things.

La actriz, de 26 años, pasa muy activa en la plataforma Twitch y fue justamente en una transmisión en vivo en la que comentó una incómoda situación que vivió.

“El hecho es que, en los últimos proyectos en los que trabajé, no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar.

Ante la consulta sobre a qué tipo de experiencias se refería, la actriz no dudó en hablar.

“Uno de los productores me pidió... Contrató a una chica con la que se estaba acostando y luego le pidió que me pidiera hacer un trío con ellos. Así que ese es mi jefe. No lo hice, lloré y estaba muy disgustada”, contó emocionada, pero sin revelar más datos de la producción.

Van Dien de momento se va a quedar solo trabajando en Twitch mientras espera que se estrenen proyectos que tiene pendientes como: ‘Alaska’, ‘Aah! Roach!’ y ‘Silver Star’.