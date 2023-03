¿Vuelve Messi al Barcelona? Directiva del club catalán por fin habló sobre el astro argentino

Tras semanas de rumores y de misterios sobre el futuro del mejor jugador del mundo, la directiva, el FC Barcelona, por fin, habló sobre el posible regreso de Lionel Messi.

Rafael Yuste, vicepresidente del club español, fue el encargado de aumentar las alertas sobre el soñado regreso del argentino al club con el que deslumbró al mundo.

“Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto y tengo esa espina clavada, creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona”, indicó en conferencia Yuste.

LEA MÁS: Messi supera los 100 goles con Argentina en otra noche de fiesta

El entrenador culé y amigo cercano de Messi, Xavi Hernández, no quiso hablar mucho sobre el campeón del mundo, pero reconoció que hablan seguido.

“Yo creo que no es momento de hablar del regreso de Leo, ni por el bien de él, ni por el bien del club. Tenemos amistad, hablamos seguido y es un tema que están tratando, pero de aquí a eso hay un mundo. Yo sería el primero que me alegraría, pero no es el momento de hablar de eso”, dijo en conferencia este viernes.

Según medios internacionales, Messi tiene la propuesta de renovación del PSG y muchas opciones más sobre la mesa.