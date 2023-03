Presidente del Barcelona envió un contundente mensaje antes de enfrentar al Real Madrid

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se sacudió de las críticas y las acusaciones que enfrenta el club, invitando a su afición al estadio a ver el clásico del próximo domingo.

El equipo catalán está bajo investigación por unos supuestos pagos a un árbitro de la Liga Española que hicieron años atrás y, aunque ellos aseguran que era por asesorías, el caso podría llegar a los tribunales.

Para el jerarca culé, todo se trata de una campaña que quiere desprestigiar a su club, razón por la que este viernes envió un mensaje a la afición y a su próximo rival, el Real Madrid.

“El domingo tenemos un gran partido, venid a animar al equipo más que nunca, tenemos una gran oportunidad para acercarnos al objetivo de esta temporada, que es ganar La Liga”, inició.

Para continuar, Laporta se refirió al escándalo y la polémica que hay fuera de la cancha.

“La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, tiene como objetivo desestabilizar al equipo y quedarse con el Barça. No tengan la menor duda de que nos defenderemos y no solo nos defenderemos, atacaremos”, comentó.

El presidente finalizó reiterando lo importante que será la afición para enfrentar el complicado choque ante su eterno rival.

