Eden Hazard le tiró con todo al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo

El exfutbolista belga, Eden Hazard, es tendencia mundial por sus polémicas declaraciones sobre su exclub, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo.

Él le dio una entrevista al reconocido medio francés L’Équipe, donde habló de su paso por el Real Madrid, sin pelos lengua.

El pasado mes de octubre sorprendió al mundo al anunciar su retiro a los 32 años de edad y ahora dio una serie de razones que lo justifican, como las lesiones y lo mal que se sentía con el cuadro blanco.

“No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño, no podía terminar mi carrera sin venir aquí”, contó en la entrevista.

Además de eso, aseguró que si esperaban que se comportara como Cristiano Ronaldo, eso no iba a pasar, que era profesional, pero con equilibrio.

“Si hubiera trabajado como Cristiano no habría sido yo. Después de un entrenamiento, sumergirse durante una hora en el baño frío... no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a mi casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza... Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín. Esa era mi recuperación”.

Justamente sobre CR7 aseguró que no es mejor que él, que el único mejor es Lionel Messi, otra declaración que no le gustó a muchos merengues, a quienes les pidió disculpas por no ser el crack que esperaban en su equipo.

😅 Eden Hazard habla sobre quiénes son mejores que yo él en términos de talento en el fútbol



💬 "Individualmente, Messi ha sido el único. Disfruté mucho viéndolo en el Barça, es el mejor de la historia"



💬 "Cristiano es un futbolista más grande que yo, pero hablando de fútbol,… pic.twitter.com/AOUhCjDPYc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 3, 2024