Carol Danvers, Ms Marvel y Mónica Rambeau juntas: película ‘The Marvels’ presenta su primer tráiler

Marvel Studios estrenó el primer tráiler de The Marvels, película que llegará a los cines de todo el mundo el 10 de noviembre del 2023. A pesar de que su nombre puede inducir a error, The Marvels es realmente la secuela de Capitana Marvel, Bruja Escarlata y Visión (WandaVisión) y la serie Ms. Marvel, en una especie de cruce de las tres heroínas, quienes unirán fuerzas para combatir una fuerza mayor.

A pesar de que aún falta mucho para el estreno de este nuevo filme, la productora no dudó en levantar expectativas con este tráiler, que apunta a un futuro prometedor para el universo de Marvel.

Por ahora no hay mayores detalles sobre la película, pero sabemos que tendrá como centro una conexión que desarrollan las tres protagonistas: Carol, Monica y Kamala.

Muchas imágenes en el espacio, el regreso de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y rupturas espacio-tiempo son algunas de las imágenes que veremos en este avance de The Marvels, película que comenzará justo después del final de la serie Ms. Marvels.

El reparto principal está conformado por Carol Danvers: Capitana Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan: Ms. Marvel (Iman Vellani).

The Marvels, es el primer gran crossver (cruce) del Universo Cinematográfico de Marvel desde Vengadores: Endgame y Spider-Man: No Way Home.