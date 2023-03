‘Armemos quilombo’: El programa de Pablo Gabas y Diego País que mezcla entrevistas con asados argentinos

Se llama Armemos quilombo y es el programa de los ex futbolistas Pablo Gabas y Diego País, que con gracia y camaradería combina entrevistas personales con el buen gusto por el asado argentino.

Según explicaron sus conductores este programa, que usted puede ver en TD Más, TD+2 y mediante su página oficial en YouTube, se divide en tres etapas:

“Primero, el invitado se sienta y compartimos una entrada de empanaditas, ahí ya comenzamos a conversar. Después tiene un segundo intervalo que sería el almuerzo, que es cuando ya se come el asado, y un tercer intervalo que es de salida, donde ya servimos un postre y cafecito, todo el tiempo conversando de algún tema interesante”, afirmaron.

Como invitados especiales, el programa ha contado con personalidades como Luis Fernando Suárez (técnico de la Selección Nacional), el político Otto Guevara y la tres veces campeona de crossfit adaptado, Amalia Ortuño.

“Las personas deben de ver Armemos Quilombo porque es un programa novedoso, nuestros invitados cuentan sus historias y comparten con nosotros en primera persona, no genera conflicto, todo lo contrario, es un lugar seguro para todos y se come rico”, comentó Pablo.

Según Gabas y País su programa, que debutó en el 2022 y cuenta con tres temporadas, poco a poco ha venido ganándose el cariño del público nacional. Así lo dijeron en una entrevista con La Nación, donde además profundizaron en el significado de ‘quilombo’ y demás aspectos de la producción.

--¿Cómo nace la idea de Armemos Quilombo? Copiado!

Pablo Gabas: Básicamente, la idea nace de un sueño que tenía yo de hacer un programa que pudiera mezclar mi hermosa argentina con el fútbol y muchos otros temas. Yo le comparto esto a mis productores John Matheus y Daniel Phillips, de Raddhaus, y después de un par de reuniones nace Armemos quilombo.

“Por supuesto, desde el primer momento, la persona que pensé para que me acompañara en este proyecto fue mi aliado, Dieguito”.

Diego País: Estábamos en el 2020, en media pandemia, ya no estábamos juntos en Conexión, pero estaba esa amistad linda de todo ese tiempo. Pablo me comunica esta idea y la tomé obviamente con mucho agrado, sabiendo que era una idea bonita. Así que la recibí de la mejor manera, me encantó desde el minuto uno y en ese momento me dije: ‘¿dos argentinos con un programa armando quilombo? esto va a estar bonito’.

--¿Qué significa quilombo?

Ambos: Significa desorden (risas), armemos desorden.

--Sabemos que Armemos quilombo es una mezcla de entrevistas y un buen asado argentino ¿Cómo describen ustedes el programa?

Pablo Gabas: Es un programa donde hablamos de fútbol, juegos, política (si el invitado va por esa rama) y también hacemos análisis en diferentes temas.

“Es una mesa donde se habla de todo, ahí lo menos importante somos nosotros, pero el invitado es trascendental y por eso creemos que el programa ha pegado”.

Diego País: Una característica importante de Armemos quilombo es que va arraigada a la tradición argentina de juntarse y compartir un buen asado mientras se comparte, se charla de fútbol, política, religión y muchos temas más. Eso es algo por lo que la gente nos conoce en el mundo y Pablo, a través de esta idea, quiso plasmar algo como eso, un invitado que llega a nuestro programa a hablar de cualquier tema mientras comemos rico y compartimos parte de nuestra cultura.

Pablo Gabas: Para buena fortuna de nosotros, esta producción fue buena y a la gente le gustó, tiene un contenido novedoso y charlar comiendo asado creemos que es lo que más le atrae a la gente. Seguido a eso planeamos la segunda temporada y, actualmente, ya estamos por la tercera.

Pablo Gabas y Diego País, junto a Otto Guevara en 'Armemos Quilombo' (Armemos Quilombo)

--¿Qué es eso que no puede faltar en un buen asado argentino?

Pablo Gabas: Diego es el del asado (risas), preguntele a él.

Diego País: Yo soy el experto (risas), para tener un buen asado es importante que la carne sea de una excelente calidad, no puede faltar el condimento y la sal para los cortes. Además es imposible no tener un buen vino, pero sobre todo una excelente compañía.

--¿Qué es lo más importante de este programa y qué es lo que quieren transmitir?

Diego País: Nosotros hacemos Armando quilombo de la manera más profesional posible. Una de las cosas más lindas que nos ha pasado es que a veces los invitados han cancelado algún compromiso que tenían después del programa, porque la gente cuando se acerca y comenzamos a charlar junto a una buena copa de vino se sueltan y no se quieren ir, podríamos hacer programas de dos horas por invitado si quisiéramos.

Pablo Gabas: Para nosotros lo más importante es que el invitado se sienta cómodo en el programa. Hemos visto eso con Luis Fernando Suárez, que pasamos una tarde entera conversando con él, un entrenador que estaba de cara al Mundial.

“Me parece que hemos hecho un equipo genial que nos permite hacer un buen programa y lo más profesional posible”.

Pablo Gabas y Diego País, son los presentadores oficiales de 'Armemos Quilombo'. (Armemos Quilombo)

Sabemos que ustedes ya tienen rato haciendo cosas juntos, ¿cómo les va trabajando el uno con el otro?

Diego País: Trabajar con Pablo me motiva, tenemos una química totalmente natural, compartimos raíces, nos conocemos como contrincantes del fútbol y como argentinos. Compartimos programa juntos en Repretel por año y medio y ahora esto, que nos ha funcionado muy bien, la verdad, porque tenemos personalidades muy diferentes y logramos completarnos muy bien.

Pablo Gabas: Nos complementamos muy bien, él tiene facilidades que quizá yo a veces no tengo y pues de eso se trata, poder ayudarnos mutuamente, creo que el programa conducido por mi o por Diego individualmente no hubiese sido lo mismo.

¿Qué viene para Armemos quilombo en los próximos meses?

Pablo Gabas: Venimos planeando una cuarta temporada de la mano de Raddhaus (la productora del espacio) y queremos darle un toque nuevo, salir del set e ir a los estadios a grabar y producir contenido nuevo que sabemos que a la gente le va a gustar. Esperamos ya que para agosto o septiembre estemos estrenando otra temporada.

Todos los miércoles, a las 7 p. m., usted podrá disfrutar de un capítulo de estreno de Armemos quilombo. El episodio tendrá repetición los viernes a las 5 p. m., sábados a las 10 p. m. y domingos a las 4 p. m. por la señal de TD Más y TD+2.