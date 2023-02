‘The Last os Us’: ¿Infección por hongos podría pasar en realidad?

A pesar de que su historia se conoce desde hace 10 años, cuando se estrenó el legendario videojuego, la adaptación de The Last os Us vino a convertirse en el centro de atención luego de su estreno, el 16 de enero.

Con el lanzamiento de la producción de HBO, protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey, surgieron varias dudas entre los fanáticos, pues la trama gira en torno a un hongo que en realidad sí existe.

Se trata del Cordyceps Unilateralis, un hongo que es capaz poseer a su víctima, devorarla desde adentro y extraerle hasta el último nutriente. Luego de este proceso, y como en una película de terror, las esporas del hongo brotan alrededor del cuerpo de la víctima, convirtiéndola en una especie de zombi. No obstante, contrario a lo que ocurre en la serie, en la vida real las únicas víctimas de este hongo son los insectos.

En The Last os Us el Cordyceps Unilateralis da un salto de cazar insectos a infectar humanos. (Naughty Dog)

En The Last os Us el Cordyceps Unilateralis da un salto de cazar insectos a infectar humanos, por lo que se desata una pandemia que colapsa la sociedad, pero ¿qué tan probable es que esto ocurra en la vida real?

Para dar respuesta a esta pregunta, BBC habló con Charissa de Bekker, microbióloga de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. La experta explicó al medio que el hecho de que el Cordyceps Unilateralis ataque a los humanos es completamente imposible, esto por la gran diferencia que existe entre los sistemas de los humanos y de los insectos.

“La temperatura de nuestro cuerpo es simplemente demasiado alta para que la mayoría de los hongos se asienten y crezcan bien, y esto es lo mismo para este Cordyceps”, explicó Bekker a BBC.

La microbióloga aseveró que el sistema nervioso e inmunológico de los insectos es mucho más simple que el de los humanos, por lo que “definitivamente sería más fácil secuestrar el cerebro de un insecto que nuestro cerebro”.

Respecto a lo que ocurre con el hongo en la serie y el videojuego, la especialista descartó que el Cordyceps Unilateralis pueda saltar tan fácilmente de una víctima a otra, ya que la mayoría de parásitos de este tipo evolucionaron durante millones de años para poder infectar a una sola especie de insecto.

Hongos más peligrosos Copiado!

Ahora, los fanáticos de The Last os Us pueden estar tranquilos porque no se convertirán en zombies por el Cordyceps Unilateralis; sin embargo, existen otros hongos que sí representan un riesgo para la humanidad.

Si bien, no se apoderan del cerebro de las personas, otros hongos como el Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Candida albicans y Candida auris fueron catalogados como los más peligrosos para los humanos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

Por ejemplo, el Candida auris, puede invadir la sangre, el sistema nervioso y los órganos internos. Según estimaciones de la OMS, la mitad de las personas mueren si tienen una infección invasiva de este tipo de hongo.

