Plataformas de videojuegos en China apuestan por la inteligencia artificial para combatir adicción en menores

Las plataformas de videojuegos en línea en China volverán a imponer restricciones de acceso a los menores durante el verano. En la lucha contra la adicción a las pantallas, se estableció un límite de 26 horas de juego entre el 1°. de julio y el 31 de agosto. Para combatir a los jugadores que intenten eludir estas medidas, las empresas recurrieron a la inteligencia artificial (IA) y al reconocimiento facial.

La cuota de 26 horas ya se implementó el verano pasado, pero la novedad radica en el uso de inteligencia artificial para detectar a los niños que intenten burlar el sistema, por ejemplo, utilizando las cuentas sociales de sus padres, según informan los medios estatales.

Los menores están igual de enganchados a sus pantallas que los adultos, sino más. En 2021 había 191 millones de usuarios de Internet menores de 18 años en China. El 96,8% de ellos tenía acceso a Internet, siendo el 86,7% a través de dispositivos móviles, y el 62,3% afirmaba jugar regularmente en línea.

Cabe destacar que estos juegos suelen ser más económicos que los de consola. El juego en línea más popular en China, Glory of Kings, de Tencent, incluso es gratuito. No obstante, esto no impide que los jugadores adquieran armas, ropa y otros elementos para sus personajes.

Según el informe oficial de 2022 sobre la “nueva normativa contra la adicción”, la proporción de menores que juegan menos de tres horas a la semana aumentó hasta el 75% como resultado de las nuevas disposiciones para limitar el tiempo de pantalla. Incluso los menores que aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad están sujetos a estas restricciones, según informa el sitio web de información Sina-Finance.

Para evitar que los usuarios obstinados eludan los filtros utilizando una red privada virtual (VPN), la “Notificación sobre la gestión estricta y la prevención eficaz de la participación de los menores en juegos en línea”, publicada por la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, exige que los usuarios registren su rostro para acceder mediante reconocimiento facial. También se implementaron otros métodos de verificación de identidad, como la huella dactilar y la huella vocal.

En su cuenta oficial de Weibo, Netease Games anunció recientemente que los jóvenes jugadores podrían acceder al contenido los viernes, sábados y domingos de las 8:00 p. m. a 9:00 p. m. La mayoría de los fabricantes de juegos sugirieron horarios similares, en línea con las regulaciones impuestas por el gobierno en 2021. Sin embargo, limitar el horario no es suficiente, de ahí la presencia de patrullas virtuales de inteligencia artificial las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según algunos expertos, la adicción a los videojuegos también está relacionada con el entorno familiar. Los padres también deberán reducir el uso de sus teléfonos para atender a sus hijos. Para que el sistema funcione, los comentaristas señalan la importancia de ofrecer alternativas a la prohibición. Las familias y la sociedad deben sugerir “actividades recreativas saludables” para los menores.