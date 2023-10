Perritos conmueven TikTok al reaccionar a ofrendas para mascotas

De acuerdo con la tradición del Día de Muertos, el 27 de octubre llegan las mascotas que partieron de este mundo. Aunque varios se preguntan a qué hora arriban al altar, lo cierto es que no existe un horario específico. No obstante, muchos creen que es durante la noche cuando estos queridos animales visitan nuevamente el que fue su hogar en vida.

Varios usuarios compartieron cómo adornaron sus ofrendas para sus mascotas. Pero lo más conmovedor fue la reacción de los perritos al ver las fotos de sus compañeros que ya no están.

Según un artículo del Instituto Certified Humane, los animales experimentan una amplia gama de emociones, desde alegría y tristeza hasta dolor y añoranza, similares a las que experimentamos las personas.

Perritos conmueven las redes sociales

Esta diversidad de sentimientos fue palpable en los videos que se hicieron virales en TikTok. En ellos, varios perritos reaccionaron al ver las fotos de las mascotas que ya no están en este mundo.

Aunque existen teorías que sugieren que los perros pueden percibir cosas que los humanos no, como dimensiones del más allá, esta idea no está científicamente demostrada.

Lo que sí está comprobado es que los sentidos de las mascotas, especialmente de perros y gatos, están mucho más desarrollados que los de los humanos. Por ejemplo, los perros tienen un olfato hasta 10 mil veces mejor que el nuestro, lo que sugiere que pueden percibir olores y sensaciones que escapan a nuestra percepción.

Hasta las lágrimas

La historia de una perrita que partió de este plano conmovió especialmente a los usuarios de TikTok. Su dueña compartió su experiencia, lo que llevó a numerosos comentarios emocionados como:

“Esta época del año siempre me hace llorar por las ofrendas para las mascotas”, “Estoy llorando con estas historias”, “Amo esta forma de honrar la muerte. Me emociona y me hace replantear mi visión de la muerte”, “Es hermoso ver las ofrendas que hacen por sus mascotas”, entre otros.

Estos testimonios reflejan la profunda conexión emocional que existe entre las personas y sus mascotas, una relación que trasciende la vida terrenal.

Varios videos se viralizaron en TikTok mostrando la conmovedora reacción de los perritos al ver las fotos de sus compañeros fallecidos. @sofianavvarro y @palomaalbitron

