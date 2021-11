Estos son los celulares iPhone que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1.° de noviembre

Lima. WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos gustan usar en el mundo, sin embargo, a partir del 1.° de noviembre ya no se actualizará en varios celulares debido a que no será compatible. Es por esa razón que hemos elaborado un listado de todos los celulares iPhone que ya no contarán con la aplicación.

Los iPhone que no contarán con WhatsApp el 1.° de noviembre serán aquellos que tengan el sistema operativo iOS 10, un software que tiene casi cinco años de antigüedad. Para saber si su terminal cuenta con este sistema solo tiene que ingresar a ‘Ajustes’, luego a ‘Sistemas’ y allí verificarlo.

[ ¿Por qué fallaron Facebook, WhatsApp e Instagram? ]

Lamentablemente, pese a que se puede instalar el APK en terminales que no son compatibles, específicamente en Android, en los iPhone no es posible descargar aplicaciones de terceros, por lo que no habrá forma de contar con WhatsApp.

Si cuenta con un iPhone, puede revisar cuál es la última versión de iOS de su dispositivo. Para actualizarlo deberá ir a Ajustes, General y Actualización. Solo así evitará que su dispositivo pueda seguir gozando de WhatsApp unos años más.

Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberá escribirles a su correo de contacto. También puede hacer la misma solicitud desde su iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

El sistema operativo iOS 10 tiene casi cinco años de antigüedad (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Ahora, si necesita hacer una consulta general, puede rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberá colocar su número de teléfono, además del código de su región, y luego escribir un mensaje después de identificarse.

Listado de celulares iPhone que no tendrán WhatsApp a partir del 1.° de noviembre: