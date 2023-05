Johanna Villalobos denuncia que fue víctima de ‘nudes’ mediante inteligencia artificial

La periodista y locutora costarricense, Johanna Villalobos, denunció que desconocidos utilizaron la inteligencia artificial (IA) para ‘quitarle la ropa’ por medio de edición mediante inteligencia artificial. Esa imagen falsa fue distribuida por chats de WhatsApp y otras plataformas digitales.

“El día de ayer me llega un mensaje a mi Instagram de una chica diciéndome que qué linda me veía en una foto. Entonces yo me meto a ver y era una foto mía literal sin ropa. Yo cuando vi la foto dije: ‘¿qué es esto?’”, relató la comunicadora.

La seguidora le explicó que era una fotografía que estaba en una aplicación, que circulaba por grupos de WhatsApp y que está creada con IA.

“Llevo 10 años trabajando en este medio de comunicación, en radio, tele y redes sociales ahora. Soy periodista graduada y siempre, toda la vida, he procurado tener demasiado cuidado porque mi trabajo me interesa mucho y quiero seguir viviendo de esto”, aseguró Villalobos, para luego enfatizar en que nunca le ha enviado una foto de este tipo a nadie.

Quienes o quien esté detrás de la edición utilizó una fotografía que la propia locutora publicó en sus redes sociales, cuando estaba en la playa, por lo que en la imagen original utiliza un traje de baño color verde. De hecho —según dijo— subió la foto hace dos meses, pero en la última semana notó que tenía más movimiento de lo usual.

“Al principio fue un shock para mi, claramente estoy muy molesta, pero es que no se puede hacer nada (...). Lo único que quiero decir es que si usted es parte de esos maes que está en esa aplicación o se está pasando esta foto en grupos de WhatsApp usted de verdad tiene problemas”, aseveró Villalobos.

La periodista aseguró que siente rabia e impotencia, pero que el único consuelo que le queda es saber que no es su cuerpo y que es creado por la IA. “No voy a ser la primera tica a la que le esté pasando esto, todas vamos a ir en cola porque esto se va a salir de control”, concluyó.

¿Existen consecuencias legales para quienes generen ‘nudes’ mediante IA? Copiado!

Los nudes o fotos al desnudo son distrbuidas sin el consentimiento de la persona que aparece en la imagen. El abogado penalista Federico Campos aclaró que es un delito, sean o no sean reales las imágenes.

“Tratándose de imágenes elaboradas mediante IA puede haber una línea muy tenue entre realidad y lo que no es, ya que quien recibe u observa una imagen no sabe qué es artificial y qué es real; de manera tal que cualquier representación humana, por ejemplo un desnudo, podría confundir a la opinión pública y afectar la imagen, intimidad y reputación de una persona”, explicó el letrado.

Según Campos, aunque la legislación en Costa Rica “es omisa en muchos aspectos y debería legislarse de acuerdo a las necesidades derivadas del desarrollo tecnológico”, sí existen consecuencias legales para quienes crean o difundan este tipo de contenidos sin consentimiento.

“Puede ser parte de una conducta de acoso cibernético (delito de coacción) o de un daño al honor (delito de difamación); así como generar responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la persona, sea mediante imágenes reales o creadas con IA”, explicó el jurista.

Respecto al primer delito mencionado por el abogado, el artículo 193 del Código Penal establece que: “Será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años, quien mediante amenaza grave o violencia física o moral compela a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”.

Mientras que para el delito de difamación, el victimario “será reprimido con 20 a 60 días multa en que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su reputación”, según el artículo 146.

Esta es la foto que sustituyeron en IA de Johanna Villalobos. (Tomada de Instagram)

De acuerdo con el estratega digital Kevin Vilchez, la IA es una herramienta que nos facilita bastantes tareas en la cotidianidad. No obstante, también tiene su parte negativa.

Vilchez aseguró que la IA nos rodea desde hace varios años; sin embargo, hasta ahora es tema de conversación por la fama que cobró al mostrar sus efectos negativos, como el utilizado en la foto de la periodista.

Ante la pregunta: ¿cómo una aplicación es capaz de desnudar a una persona? Vilchez respondió que estos sistemas trabajan con un algoritmo, el cual toma la foto original, elimina de ella la ropa y crea partes íntimas proporcionales al cuerpo de la imagen.

