El radar detecta que tiene un objeto delante, por ejemplo, pero no sabe cuál es; la cámara ofrece una resolución altísima y representa muy bien el entorno, pero no acierta a averiguar la profundidad de campo; el Lidar (acrónimo del inglés Laser Imaging Detection and Ranging), por su parte, calcula la distancia, sin prospecciones ni cálculos computacionales, pero proporciona una baja definición de imagen. Los expertos asumen que, en último término, no queda más remedio que jugar a este piedra, papel o tijera de la visión artificial.