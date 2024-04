Ticos disfrutarán de otro fenómeno solar este viernes

Este viernes, minutos antes del mediodía, los rayos del sol caerán perpendicularmente sobre nuestras cabezas –en un ángulo de 90.°– de modo que la sombra desaparecerá y no podremos verla.

Este fenómeno, conocido como sol cenital o sombra cero, se llama así porque el Sol se coloca exactamente encima del cenit “es decir, la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste”, explicó este jueves el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El sol cenital ocurre dos veces al año, en abril y agosto, en los países ubicados en la zona intertropical del planeta, es decir, entre las latitudes 23,5.° norte (trópico de Cáncer) y 23,5.° Sur (trópico de Capricornio). En Costa Rica, este fenómeno de “sombra cero” empezó a percibirse desde el miércoles 10 de abril y se extenderá hasta el próximo jueves 18.

A diferencia de un eclipse, explica el IMN, el fenómeno no ocurrirá al mismo tiempo en todo el país, sino que gradualmente se desplazará de sur a norte (en abril) y luego de norte a sur (en agosto). El viernes, por ejemplo, el fenómeno se apreciará en todo su esplendor en San Vito, Sabalito, Palmar Norte, Ciudad Cortés, Sierpe y Boruca, en el Pacífico sur.

Cuando hay sol cenital los rayos caen perpendicularmente y los objetos prácticamente no tienen sombra, como este majestuoso árbol en Guanacaste. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

El 13 de abril en San Isidro del General, el 15 de abril en las ciudades de Limón, San José y Puntarenas, el día 16 en Nicoya y Ciudad Quesada, el 17 en Liberia y el 18 en La Cruz y Upala.

Pese a que se pensaría que el momento culmen es a las 12 p. m. en Costa Rica el momento propicio es entre las 11:30 a. m. y las 11:40 a. m. Lo correcto no es ver hacia arriba, directo al Sol, sino hacia abajo, para descubrir que su cuerpo y el de otros objetos literalmente no tienen sombra. Dada la poca nubosidad prevista para estos días y la radiación excesiva provocada por la inclinación de los rayos solares, no se exponga sin bloqueador solar, sombrero y prendas adecuadas.