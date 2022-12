Municipalidad no ve problema en patente de tienda SyR que reporta ventas de ¢100.000 al mes

Esta semana trascendió que una de las tiendas de ropa de la cadena SYR reporta ventas estimadas por ¢100.000 al mes. El dato equivale a que se venden solo ¢3.300 al día, con lo que no se cubren salarios, pólizas, patentes y el eventual alquiler del edificio del antiguo Cine Palace, al frente del Parque Central, en San José.

Sin embargo, ese dato no es suficiente para que la Municipalidad de San José decida rechazar la patente o abrir una investigación.

La cifra de estimación de ventas se conoce en el ayuntamiento desde hace dos años, cuando SYR hizo la solicitud de patente, pero no fue hasta que trascendieron videos de agresiones a empleados de la cadena, en noviembre pasado, que las autoridades del cantón decidieron iniciar una investigación para revisar inconsistencias en el negocio, incluido el tema tributario, ya que varios locales presentaban atrasos en el pago de impuestos municipales.

Consultado al respecto, el jefe de Patentes del ayuntamiento, Carlos Montero, respondió a La Nación que, por supuesto que un reporte de ventas con una cifra tan baja en un comercio de este tipo genera dudas y alarmas, pero esto no es suficiente para rechazarle su solicitud de permisos. Agregó que esto no quiere decir que el local no deba ser fiscalizado, pero la investigación a fondo inició hasta que se conocieron los videos donde golpean con palos a dos trabajadoras.

“Lo que pasa es que eso (que sea sospechosa esa estimación de ingresos para una tienda de ropa de una cadena) no es un elemento para rechazarle la patente, es un elemento para que, precisamente, lo que usted dice, se disparen las alarmas e inicien los procesos de verificación y de fiscalización. Estamos totalmente de acuerdo. Pero por principio de legalidad, si usted cumple con los requisitos, yo tengo que darle la patente.

“De entrada, decirle que no le voy a dar la patente porque a mí me parece que en lugar de cinco colones, son seis, ya eso es muy delicado (...) Por ejemplo, con la declaración de renta, Tributación no lo para desde la ventanilla y le dice: ‘no se la voy a recibir porque a mí me parece que es muy poco’. No, no, la administración tributaria la recibe y luego que le haga todos los procesos pertinentes”, contestó el encargado municipal.

Montero alegó que normalmente las personas que desean abrir negocios en San José únicamente hacen una estimación de los ingresos que podrían tener para poder sacar la patente. Luego la Municipalidad espera a que el comerciante ya tenga un periodo fiscal concluido para revisar de nuevo su reporte de ventas y actualizar la cifra en sus registros. Lo mismo sucede con la cantidad de empleados, ubicación y tipo de actividad.

Sin embargo, en el expediente municipal que lleva el ayuntamiento por este local no aparecen documentos de ninguna actualización referente a los ingresos que genera por mes, aunque ya lleve más de dos años de operar. El jefe de Patentes tampoco hizo referencia a ningún cambio específico en el monto al ser consultado por este diario, e incluso manifestó que prefería tener mucha mesura al referirse al tema tributario de la tienda.

“Yo referirme sobre un dato en concreto, que si fueron cinco colones lo que dijo, si fue un millón o ¢2.000... pues yo no soy abogado. Lo que sí es que, por ejemplo, yo personalmente tengo mucho cuidado porque hay temas sensibles. Los temas tributarios normalmente son sensibles y, por ejemplo, yo no le voy a decir a usted cuánto declaró cada empresa sobre ese particular (estimación de ingresos)”, mencionó el funcionario.

La regidora josefina Andrea Rudín solicitó el expediente completo de este local y se sorprendió cuando la Sección de Patentes le remitió una serie de documentos en los que no aparece ninguna actualización de la estimación de ventas de la tienda. Afirmó que no tendría sentido que le enviaran un expediente incompleto.

“Ellos me dieron el expediente completo. Yo no he recibido ningún otro documento diferente, solo ese y por eso es que a mí me asombró muchísimo, porque sino me hubieran incluido en el mismo expediente más cosas. A mí no me extraña que no lo hayan actualizado, eso no es sorpresa en esa Municipalidad”, aseveró la concejal.

Por su parte, el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, manifestó que como el valor de la patente está estimado en función de las ventas, “evidentemente sorprende el reporte que hace la tienda”.

“No es creíble que un negocio pueda tener ese volumen de ventas y ese volumen de inventario arrendando un local en la avenida segunda de San José. Posiblemente esto va a generar la necesidad de revisar los reportes de tributos para las otras tiendas. Imagino que en los próximos días lo esperable será conocer los datos de las otras tiendas en función de que cada una opera con una personería jurídica diferente”, declaró el jefe policial.

Otros rubros

Ese mismo local paga ¢76.000 cada tres meses por su patente. Al respecto Montero aclaró que, por ley, ningún comercio puede pagar más de ¢100.000 trimestrales para el primer año y que es hasta los años próximos que, de acuerdo con declaraciones juradas de ingresos, el ayuntamiento puede actualizar ese monto. Sin embargo, en el expediente municipal de esta tienda al que tuvo acceso La Nación, no aparece ningún cambio.

Cierres en tiendas SYR no cesan: a diario aparecen nuevos incumplimientos

La Nación también consultó si la Municipalidad maneja algún rango para determinar cuántos son los ingresos mínimos que debería reportar cada patentado según su actividad comercial, pero el jefe municipal aseguró que no existe tal cosa y que incluso sería una norma “complicada” de aplicar en la práctica. Asimismo, agregó que estas dudas respecto a los permisos otorgados a la cadena SYR no le competen a su área.

“No, eso no existe. Como que se diga que, por ejemplo, tengamos identificado por actividad cuanto normalmente deben pagar, pues no, por lo menos yo lo desconozco”, dijo.

Este martes La Nación publicó que esta tienda SYR ubicada frente al Parque Central reporta que solo vende ¢100.000 al mes en mercadería, que tiene un inventario de apenas ¢1 millón y que únicamente cuenta con dos empleados, aunque en el establecimiento se vean más personas laborando. Además, en su reporte indica que paga ¢76.000 trimestrales por su patente y ¢47.000 anuales por seguro de riesgos del trabajo.

