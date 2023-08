‘Me golpearon, arrancaron el pelo y tocaron’: Joven denuncia agresión policial en Alajuela

Una joven de apellido Chaves y de 23 años denunció a través de redes sociales que fue agredida por un grupo de policías la noche del sábado anterior, al frente de un bar ubicado en Alajuela.

En un video de una hora colgado en su cuenta de Instagram, la muchacha relató que al menos 15 oficiales de Fuerza Pública la golpearon, le arrancaron el pelo, la ahorcaron e incluso la tocaron en varias partes del cuerpo.

Según dijo, todo ocurrió cuando ella y un amigo estaban en las afueras del bar y llegaron varias patrullas, de las que se bajaron bastantes policías para requisar a las personas que estaban en el sitio.

Contó que un oficial le pidió la cédula a su amigo y cuando este se disponía a dársela, el uniformado se la arrebató, por lo que ella le reclamó y el policía le respondió que se callara y se fuera.

La afectada dijo que, en ese momento, varios oficiales la agarraron, la esposaron, la golpearon y luego la montaron en una patrulla donde, según relató, la siguieron agrediendo con una macana mientras la tenían agarrada del pelo.

Chaves afirmó que luego la llevaron a un lugar muy oscuro donde la golpearon más y después la encerraron en una celda por unas cinco horas. Al final, dijo, la dejaron irse y la fue a recoger su mamá.

En su video, la joven adjuntó fotografías de su cuerpo donde se observan varias heridas y moretones. Además, confirmó que se apersonó a presentar una denuncia formal por la situación.

“15 policías me arrastraron con el protocolo de persona sumamente peligrosa, abusaron sexualmente de mí, intentaron matarme, sin ninguna razón… Esto deberían de saberlo todos los ticos. Costa Rica no es un lugar pura vida y nuestro propio gobierno nos está matando… No creo que haya la necesidad de que este sábado 26 de agosto yo haya muerto para que se alce la voz del pueblo, evitemos tragedias, ese día fui yo pero hoy o mañana puede ser usted o alguien que amas. La lucha es de todos por favor no se queden callados y cuenten mi historia”, escribió Chaves en su publicación.

Consultado por La Nación, el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, se limitó a responder que “al ser un caso que cuenta con denuncia judicial esperaremos las conclusiones de la investigación y de forma paralela se procederá a una investigación administrativa”.

