Falsos mecánicos intentaron engañar a empresario con falso daño en el carro

Unos falsos mecánicos, que al parecer estaban aliados con un conductor y una peatona, intentaron engañar a un empresario que transitaba en su vehículo, un Volkswagen Amarok, por Curridabat, San José.

Los hechos se dieron a plena luz del día y, aunque al final, el potencial ofendido, cuya identidad no será revelada por seguridad, no accedió a pagar el monto que los sujetos pretendían a cambio de solucionarle el problema mecánico, él decidió relatar a La Nación lo sucedido para evitar que a otras personas les ocurra.

Este hombre relató que regularmente va a Pinares a citas médicas, por lo que luego de una de ellas comenzó el regreso a casa. En el camino, un conductor le hizo señas sobre su llanta, por lo que él se detuvo a revisar, pero al verla bien, siguió. Apenas 50 metros más adelante, una señora que iba caminando y hablando por celular se le acercó y le dijo que su llanta se tambaleaba, por lo que calculando que estaba cerca de la estación de servicio La Galera, agradeció y siguió hasta ese punto para buscar ayuda.

Cuando llegó, un hombre externo a la gasolinera, quien estaba vestido como mecánico, le consultó si le podía ayudar en algo y el empresario le contó lo que en el camino dos personas le indicaron. Ante esto se ofreció a ayudarle, sacaron la llave rana del carro y pidió al conductor mover el volante hacia la izquierda.

“Luego de revisarlo me dijo: ‘Vea cómo está la rótula de dirección’. Me bajé y me enseñó y me dijo que su taller estaba cerca, pero que no llegábamos, que fuéramos a un parqueo cercano y cuando llegamos, llamó al supuesto taller y pidió que le trajeran la caja de herramientas”, recordó.

Los sujetos engañan a los conductores usando piezas de vehículos en mal estado para hacerles creer que requieren un cambio y les indican que la pieza tiene un gran valor económico. (Foto: Cortesía)

Posteriormente, contó, otro individuo también llegó con un uniforme similar al que utilizan los mecánicos, y dijo que la situación era compleja, que era necesario cambiar esas piezas. “Me metí debajo del carro, tomé fotos y, poco después, ellos me dijeron que podían conseguir las piezas originales, que iban a llamar y así lo hicieron, una señora les atendió y les pidió unos datos, luego les dijo que esas piezas solo se vendían en pares y valían ¢1,4 millones, pero les respondí que no.

“Ante esto, llamé a mi mecánico de hace 30 años, le dije lo que estaba ocurriendo y me dijo que no pagara más de $100 por cada uno de los repuestos, pero ellos ya habían ido a otro taller y me pidieron ¢5.000 para ir en taxi. Cuando volvieron venía otro señor también vestido de mecánico y me dijo que cada uno valía $800, entonces les dije que mi mecánico no lo recomendaba, que iba a llamar a una grúa para que me llevara y que no se enojaran conmigo”, explicó el afectado.

Al mencionar lo de la grúa, el primer sujeto que se había topado el empresario le dijo que se esperara, que le iba a poner una doble rosca para que pudiera llegar hasta Tibás, donde estaba su experto de confianza. Le pidió montarse al carro y mover el volante y le dijo que se podía ir despacio. Antes de irse consultó que cuánto debía y le dijeron que lo que él quisiera darles.

Ya en el taller de su mecánico le contó los hechos y él le mencionó que era extraño todo, pero que lo dejara ahí y que lo iba a revisar, que aprovechara para llamar a la agencia para ver si había repuestos originales. “A las dos horas mi mecánico me llamó y me dijo que el carro no tenía nada, me dijo que las fotos eran de otro carro, me enseñó por debajo el carro y estaba intacto, es decir, que todo fue una actuación que deben estar haciendo también con otras personas”, aseguró indignado este hombre.

Aunque él no pagó la cantidad que buscaban los presuntos mecánicos por los repuestos, sí les dio entre ¢30.000 y ¢35.000 por la supuesta ayuda que le brindaron, así como por los viajes que hicieron. “Es un equipo, todo un elenco que montan una actuación desde el señor que va manejando y la señora que camina hablando por celular, hasta el que llega con los repuesto”, aseveró.

Se consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) si registra alguna denuncia por una situación similar, pero al cierre de edición de esta nota, a las 7 p. m. de este 29 de setiembre, no se obtuvo respuesta.

Este es el parqueo al que llevan los presuntos mecánicos a sus potenciales víctimas. (Foto: Cortesía)

Colaboró el periodista Roger Bolaños.