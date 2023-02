‘Ellas están vivas y tengo fe de que van a aparecer’, dice madre de una de las desaparecidas en Limón

Nahomy Ramírez Jiménez y Kristel Aguilar Ortiz, vecinas de Matina y Cieneguita de Limón, respectivamente, cumplen 10 días desaparecidas sin que hasta el momento se tenga rastros de ellas.

El OIJ de Limón solo ha dicho a las familias que el caso está en investigación y por ahora no les dan más detalles.

“El 17 de febrero ella me dijo que iba para una fiesta. Ni siquiera me dijo que iba con una amiga, después me di cuenta que iba con Kristel (Aguilar) eso es todo lo que yo sé, afirmó Graciela Jiménez Sandí, de 39 años, vecina de Carrandí de Matina y madre de Nahomy.

Añadió que ambas jóvenes tenían bastante tiempo de conocerse y eran buenas amigas.

Explicó que Nahomy, de 22 años, es estudiante del Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea) de Estrada, Matina, donde pronto ingresaría a quinto año.

“Yo no sospecho nada, todo está en manos de Dios, él es el que sabe y nadie más. La gente habla, por hablar por ofender, por hacer daño a los familiares y porque no tienen corazón, porque si se supieran algo ya lo sabría el OIJ”, afirmó Graciela al referirse a publicaciones en redes sociales, donde algunas personas han dicho que están fallecidas y que unos extranjeros serían responsables.

“Nosotros no sabemos nada, únicamente esperamos con fe en Dios. Aunque aún no han aparecido, yo tengo la fe y la convicción en Dios de que ellas van a aparecer y de que ellas están vivas. No sé cuándo, porque eso solo lo sabe Dios”, acotó.

Dijo que las familias de ambas desaparecidas mantienen comunicación y que los allegados de Kristel Aguilar están igual, no saben nada todavía.

Reconoció que estos días han sido duros por la zozobra y porque la hija de Nahomy, de cuatro años, pregunta por qué su mamá no está ? “Yo le digo que anda haciendo un mandado y que vuelve mañana”, dijo la afligida abuela de la menor, quien ha seguido al cuidado de la niña.

Nahomy tiene más hermanos y toda la familia, los amigos y conocidos del centro de estudios están preocupados y a la espera de un buen desenlace, puntualizó.

En el caso de Kristel Aguilar, de 21 años, que también tiene una hija de tres años, la familia le ha comentado que la menor también extraña a su madre. Por ahora se encuentra al cuidado de Andrea Ortiz Valverde, quien es la abuela materna y vive en Cieneguita.

Según el perfil de Facebook, Kristel estudió en la Escuela Balvanero Vargas Molina, situada cerca de aeropuerto de Limón, se desconoce si luego realizó más estudios.

Las dos desaparecidas son oriundas de Limón y fueron vistas por última vez en sus respectivas barriadas. El OIJ ha publicado las fotos y detalles de las dos jóvenes madres y pide a quien tenga detalles de su paradero informar a la línea confidencial 800-8000-645 o a la delegación policial más cercana.