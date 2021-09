Asaltante irrumpe en minisúper pero queda grave tras ser atacado por perro

Policía detuvo a asaltante y lo remitió de inmediato a la clínica de La Rita de Pococí, en Limón. (Alonso Tenorio)

Un hombre intentó asaltar un minisúper en La Rita de Pococí, en Limón, pero en medio de su fechoría un perro lo atacó y lo dejó herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:30 p. m. de este viernes en el local, llamado Mi choza, que está ubicado muy cerca de la iglesia evangélica del lugar.

Según el relato de las autoridades locales, el sujeto ingresó al negocio, pero los dependientes lo enfrentaron y hasta mantuvieron un forcejeo con el asaltante, quien portaba un puñal. En un momento dado, el perro, que pertenece a los dueños de ese minisúper, apareció en la escena y atacó al malhechor.

Las heridas que presentaba eran de consideración y cuando llegó la Fuerza Pública, debieron trasladarlo a la clínica local para su respectiva atención médica.

Los dependientes que forcejaron con el delincuente resultaron ilesos. Solo uno tenía una leve herida de arma blanca por la ceja, pero nada de preocupación.

Una vez que el asaltante salga del hospital, será remitido al Ministerio Público para que allí se le determine cuál será su situación jurídica.

Robo frustrado en banco

Por otra parte, este sábado, a eso de las 2:15 a. m., la Fuerza Pública atendió el caso de un intento de robo en la sucursal del Banco Nacional de Batán, en Matina de Limón.

Según el reporte preliminar, recibieron el aviso de que un sujeto estaba dentro de las instalaciones bancarias, lo cual fue confirmado al llegar al sitio. Los policías ingresaron y lo ubicaron en el cielorraso de la sucursal.

Fue detenido y, al hacerle la requisa, le encontraron un chaleco de seguridad, un celular y una llave francesa, señalaron las autoridades locales en su informe inicial. Se detalló, además, que era un individuo de 21 años y quien al parecer tiene expediente delictivo por tachas y robos.

Se le consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por este caso, pero indicó que, al menos hasta el momento, no han sido informados y que la información debía ser suministrada por la Fuerza Pública, por ser ellos quienes realizaron la captura. No obstante, el Ministerio de Seguridad no se ha pronunciado todavía.